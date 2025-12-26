Как звездите посрещнаха Коледа

Коледа премина в спокойна семейна обстановка за великите Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар, които бяха заедно със семействата си.

Талантливият Ламин Ямал реши да прекара празника в Дубай и да поиграе футбол заедно с деца на плажа, създавайки им спомени за цял живот. Съотборникът му от Барселона Жул Кунде направи същото в африканската страна Бенин, откъдето е родом баща му.

Дейвид Бекъм сам отряза коледното си дърво, постави го в хола на своя дом и накрая го украси.

Докато Златан Ибрахимович и Поп Погба се сблъскаха с могъщата сила на ММА шампиона Хабиб Нурмагомедов, като тримата бяха заедно в Дубай и играеха канадска борба.

Интересно беше и при Ерлинг Холанд, който се премени като Дядо Коледа и след това качи снимка, че не е прекалил с яденето и е спазил изискването на Пеп Гуардиола да не качва повече от 3 кг по празниците, иначе не би пътувал с тима на Манчестър Сити за следващия мач.

