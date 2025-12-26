БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как звездите посрещнаха Коледа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази
звездите посрещнаха коледа
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Коледа премина в спокойна семейна обстановка за великите Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар, които бяха заедно със семействата си.

Талантливият Ламин Ямал реши да прекара празника в Дубай и да поиграе футбол заедно с деца на плажа, създавайки им спомени за цял живот. Съотборникът му от Барселона Жул Кунде направи същото в африканската страна Бенин, откъдето е родом баща му.

Дейвид Бекъм сам отряза коледното си дърво, постави го в хола на своя дом и накрая го украси.

Докато Златан Ибрахимович и Поп Погба се сблъскаха с могъщата сила на ММА шампиона Хабиб Нурмагомедов, като тримата бяха заедно в Дубай и играеха канадска борба.

Интересно беше и при Ерлинг Холанд, който се премени като Дядо Коледа и след това качи снимка, че не е прекалил с яденето и е спазил изискването на Пеп Гуардиола да не качва повече от 3 кг по празниците, иначе не би пътувал с тима на Манчестър Сити за следващия мач.

Вижте репортажа във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
3
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ