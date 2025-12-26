Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата

Въпреки цялостното подобрение, озоновият слой над южната част на Чили изтъня до най-ниските стойности, отчитани през последните пет години. Властите в района Магалянес и Чилийска Антарктика предупреждават населението за опасно ултравиолетово лъчение.

Пунта Аренас - столицата на най-южния район на Чили. Според изследвания на местния университет "Магалянес" тази зона вече попада в обсега на озоновата дупка над Антарктида. С напредването на пролетта в южното полукълбо, сезонните атмосферни процеси над полярните райони водят до изтъняване на озоновия слой, обяснява директорът на катедрата по математика и физика Феликс Саморано.

Феликс Саморано, университет "Магалянес": "Облаците, които са в стратосферата, са съставени основно от ледени кристали. Вътре в тях се съхраняват веществата, разрушаващи озоновия слой. Така че, когато пролетта започне и температурата се повиши, ледените облаци се топят и освобождават тези реактивни вещества. И започва процес на разрушаване на озоновия слой."

Тези процеси карат местните жители да вземат предпазни мерки. Нанасянето на слънцезащитен крем с висок фактор е ежедневие. Табели с информация за UV индекса се поставят в пристанища и обществени зони. Увеличената ултравиолетова радиация допринася и за изменението на климата, смята Феликс Саморано.

Феликс Саморано, университет "Магаланес":

"Колкото повече ултравиолетова радиация прониква, толкова повече тя ще бъде съпроводена и от други видове радиация. Това е друг принос към изменението на климата, а с него идва и цялото топене. И така, този замръзнал континент по-късно ще се превърне в континент, може би с друг тип структура, а не такъв, какъвто го познаваме днес."

снимки: БГНЕС/Архив

Засега изтъняването на защитния слой е сезонно явление. Като цяло състоянието му се подобрява, а озоновата дупка се смалява, макар и бавно от началото на сегашното хилядолетие.