БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Птичият грип застрашава фауната на Антарктида

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Още
Запази
нова карта разкрива подледниковия релеф антарктида
Слушай новината

Вирусът на птичия грип се разпространява в Антарктида и застрашава фауната на ледения континент, предупреждава чилийският учен Виктор Нейра, цитиран от АФП.

Особено опасен вариант на птичия грип е открит през април 2024 г. от Нейра и неговия екип при пет морелетника - морски птици, които се срещат предимно в полярните райони.

Откритието е публикувано в сп. Frontiers in Veterinary Science.

"Тази болест може да убие 100 процента от птиците за кратко време", казва Виктор Нейра, който изучава птичия грип в Антарктида от около 10 години.

Откакто е открит, вирусът продължава да се разпространява сред други местни антарктически видове, като случаи на зараза са потвърдени по цялото 900-километрово западно крайбрежие, изследвано от учените.

"Вирусът се е разпространил изцяло в антарктическия регион, където имаме възможност да провеждаме изследвания", казва още Виктор Нейра.

По време на последната експедиция през лятото в Южното полукълбо са потвърдени нови случаи при около 10 вида, сред които антарктически корморани, доминикански чайки, пингвини на Адели или папуански (субантарктически) пингвини, както и антарктически морски котки.

Въпреки че за засегнатите видове има "най-ниска степен на риска от изчезване" според Международния съюз за опазване на природата (IUCN), Нейра посочва, че антарктическите видове като цяло са редки в световен мащаб.

Популациите на антарктическия корморан или антарктическия морелетник се оценяват на едва 20 000 екземпляра.

Ако вирусът продължи да се разпространява, всеки вид, ако бъде сериозно засегнат, може да се окаже застрашен от изчезване, предупреждава Виктор Нейра.

През 2023 г. птичият грип е убил около 1300 Хумболтови пингвина, или близо 10 процента от популацията в Чили.

От 2021 г. глобална вълна от птичи грип засяга милиони диви птици и бозайници в Америка, Азия и Европа заради тяхната миграция по целия свят.

# Антарктида #Птичи грип

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
4
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
5
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
6
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: По света

Гръцки и сръбски полицаи ще патрулират заедно на Халкидики и Закинтос през лятото
Гръцки и сръбски полицаи ще патрулират заедно на Халкидики и Закинтос през лятото
Макрон в Делхи - ден втори: Индия е домакин на форум за изкуствения интелект Макрон в Делхи - ден втори: Индия е домакин на форум за изкуствения интелект
Чете се за: 00:45 мин.
Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия
Чете се за: 02:45 мин.
Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища
Чете се за: 01:12 мин.
Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания
Чете се за: 00:40 мин.
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отвориха за движение автомагистрала “Тракия” Отвориха за движение автомагистрала “Тракия”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ