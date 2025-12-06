"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места

Поройни и интензивни дъждове се очакват в половин България през следващите часове. През деня силни валежи наводниха населени места в община Созопол, най-тежко в село Зидарово, където бяха евакуирани хора. Обявено е частично бедствено положение заради прелели реки и наводнена инфраструктура. Критично е повишено нивото на реките в района.

Продължителните валежи нанесоха щети по цялото Южно Черноморие. Около 14:00 ч. беше задействата системата за ранно оповестяване BG-Alert , заради преливане на река Факийска. Пътят до селата Извор, Габър, Зидарово и Вършило беше залят и той остана затворен. Имало е три закъсали автомобила, които са изведени от пожарната. Малко след 14:00 ч. дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се скъса и четиричленно семейство беше евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър - Зидарово - Вършило е затворен. Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

В 14:00 ч. беше задействана системата BG-Alert, тъй като по-рано там обилните валежи наводниха къмпинг "Арапя" и пътя Царево-Ахтопол. Към момента няма бедстващи хора. 4 екипа на полицията остават на терен в Царево, като още шест са в готовност при влошаване на обстановката.

Улици и над 10 къщи в созополското село Зидарово останаха под вода. Задейства се системата BG-Alert и се наложи евакуация на възрастни хора. Силната вода събори и бетонна ограда.

Георги Вълев, жител на село Зидарово: "Бетонът го прескочи - 20 см над бетона и вече започна да прелива и да влиза у нас. Някакъв ужас за секунди. Казани, контейнери, какво ли не се мъкнеше по реката."

Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: "Това е колата на патронажа, която обслужва пет села. До горе двигателя, всичко беше във вода. Горе от тази част я влачеше. Добре, че успяхме да предупредим навреме хората всички да си изнесат колите на високо. Клубът ми на пенсионера е за основен ремонт, кметството ми е за основен ремонт. Хранителният магазин плуваше във вода, другият магазин - също."

"Направо течеше, не из ведро, а с варел", сподели жител на село Зидарово.

В община Созопол обявиха частично бедствено положение, заради критично високо ниво на река Изворска и наводнена инфраструктура.

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: "Тук в село Зидарово имаше повече от половин метър вода. Имаме наводнени къщи, имаше възпрепятстван достъп до селото. Пътищата не бяха проходими. Както виждате ние сме на терен с кмета на селото, има доброволци."

В селата Извор, Зидарово, Габър и Вършило паднаха 85 л/кв.м дъжд. Прелялата река Факийска затвори пътя до населените места. В Извор беше евакуирано четиричленно семейство, след като скъсаната дига отнесе водата до дома им.

Владо Стоянов, кмет на село Извор: "При по-голям дъжд тези диги предпазват, но при по-голям дъжд залива и към селото. Няма пострадали къщи." Виолина Райнова, жител на село Извор: "Притесняваме се! Ние получихме съобщение BG-Alert. Моят мъж искаше да отиде до Бургас, обаче го спряха. опасно за моста тук, а ние нямаме по кой друг път да минаваме."

Локални наводнения имаше и в къмпинг "Арапя" край Царево. Наводнени бяха незаконни обекти по поречието на реката, както и пътят между Царево и Варвара.

Гл. инсп. Румен Колев, нач. на Районно управление-Царево: "Вода, която е засегнала част от каравани и други обекти, които са в близост до реката."

Жълт код за интензивни валежи е обявен и през утрешния ден.