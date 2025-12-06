БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

На другия граничен пункт с Гърция – „Илинден-Ексохи“, движението се осъществяваше нормално през целия ден

Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Малко преди 12.00 часа днес движението за тежкотоварни автомобили на граничен пункт „Кулата-Промахон“ беше спряно. Десетки камиони останаха блокирани от двете страни на границата в продължение на часове.

Георги превозва стока до Атина, но днес няма да успее да стигне навреме, за да разтовари.

Георги Георгиев, шофьор на камион: „Стоим и чакаме, шефовете се обаждат, недоволни са, фирмите - като има закъснение - ги наказват пък тях, спират им пари. Оттам нататък по реда надолу на нас спират някакви пари“.

Протестът на гръцките земеделци блокира за шест часа десетки камиони и от двете страни на границата.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Петко Мемов, шофьор на камион: „Хората са си прави по принцип, искат си тяхното, ама ние страдаме по тоя въпрос".

И въпреки че след 18.00 часа движението за тирове беше възстановено, много от шофьорите останаха да нощуват на буферни паркинги в района на границата.

Владимир Орманов, шофьор на камион:„Аз ще остана тук до понеделник, защото днес ми е 6-и ден каране, карал съм от сутринта до обед и ако евентуално отворят до 6 часа, няма да имам работно време да продължа и по-добре тук на пауза“.

Гръцките фермери казват, че ако не им бъдат изплатени субсидиите, протестите няма да спрат.

Тихомир Балабанов, живее от 25 години в Гърция: „Когато гърците правят стачка, те блокират всичко, малки пътища, големи пътища... докато не го получат, няма да се отворят пътищата при Промахон".

На другия граничен пункт с Гърция – „Илинден-Ексохи“, движението се осъществяваше нормално през целия ден.

#ГКПП "Кулата-Промахон" #блокада #Илинден-Ексохи #гръцки фермери

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
3
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
4
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
5
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
6
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
4
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево
Чете се за: 01:37 мин.
"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ) "Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове
Чете се за: 01:47 мин.
Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат
Чете се за: 01:37 мин.
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР) Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ