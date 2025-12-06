Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)

Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Малко преди 12.00 часа днес движението за тежкотоварни автомобили на граничен пункт „Кулата-Промахон“ беше спряно. Десетки камиони останаха блокирани от двете страни на границата в продължение на часове.

Георги превозва стока до Атина, но днес няма да успее да стигне навреме, за да разтовари.

Георги Георгиев, шофьор на камион: „Стоим и чакаме, шефовете се обаждат, недоволни са, фирмите - като има закъснение - ги наказват пък тях, спират им пари. Оттам нататък по реда надолу на нас спират някакви пари“.

Протестът на гръцките земеделци блокира за шест часа десетки камиони и от двете страни на границата.

Петко Мемов, шофьор на камион: „Хората са си прави по принцип, искат си тяхното, ама ние страдаме по тоя въпрос".

И въпреки че след 18.00 часа движението за тирове беше възстановено, много от шофьорите останаха да нощуват на буферни паркинги в района на границата.

Владимир Орманов, шофьор на камион:„Аз ще остана тук до понеделник, защото днес ми е 6-и ден каране, карал съм от сутринта до обед и ако евентуално отворят до 6 часа, няма да имам работно време да продължа и по-добре тук на пауза“.

Гръцките фермери казват, че ако не им бъдат изплатени субсидиите, протестите няма да спрат.

Тихомир Балабанов, живее от 25 години в Гърция: „Когато гърците правят стачка, те блокират всичко, малки пътища, големи пътища... докато не го получат, няма да се отворят пътищата при Промахон".

На другия граничен пункт с Гърция – „Илинден-Ексохи“, движението се осъществяваше нормално през целия ден.