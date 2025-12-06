БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

10-членният екипаж е добре и разполага с храна и вода за няколко дни

заради бурното море достъп блокирания танкер кайрос хеликоптер готовност
Слушай новината

Втори ден танкерът „Кайрос“, поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Българските власти съобщиха, че опожареният корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в български води. Неуспешен остана опитът на властите днес да се качат на борда, заради бурното море. Десетчленният екипаж е добре и разполага с храна и вода за няколко дни.

Oт „Морска администрация“ обясниха, че корабът е следен още от началото на навлизането му в български води. Властите ни са забелязали как танкерът е съпроводен от турски влекач с името „Тимур бей“, след което е изоставен, а влекачът се е върнал на пристанището в Инеада.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация: „Двата съда – влекачът и корабът по неясни за нас причини следват на север и с навлизането на около 6 мили в териториално море се прекъсва връзката между тях. За мен лично това не е нормално. По дипломатически път ще се уточни защо корабът е изпратен или довлечен в български териториални води“.

Тази сутрин е направен опит за бордова проверка от катер на „Гранична полици“, но безуспешно.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: „Много е бурно морето, над 7 бала е вълнението, вятърът е много силен и спряхме тази операция. Осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия. В момента, в който вятърът отслабне, имаме достъп с летателно средство - хеликоптер, ще им предоставим техника, плюс хранителни продукти и вода“.

Екипажът от 10 души засега има провизии за поне три дни.

Гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция": „Екипажът е само екипаж без капитан. За тях няма директна опасност. Те твърдят, че танкерът е празен.

– БНТ: А за капитана – казахте, че е без капитан, имате ли представа къде той?

– Не, нямам представа. В момента е доста рано и не е приоритетно изясняването на точно тези обстоятелства“.

След като вчера е поискал евакуация, днес екипажът на кораба е настоял плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона, без те самите да напускат плавателния съд.

Жителите на Ахтопол с интерес, но и с доза притеснение следят непрестанно ситуацията с блокирания танкер в морето.

Васил Стефанов, жител на Ахтопол: „Аз още вчера го видях, че идва от Турция и викам този кораб ще направи някоя беля и ето – направи я белята“.

Ален Лазаров, жител на Ахтопол: „Спуснаха котвата, успя да се завърти срещу вятъра. Но сега явно вятърът и течението го завъртяха отново успоредно на брега. Евентуално, ако се разбие този кораб в брега, доста голяма част от нашето крайбрежие ще бъде замърсено, след което не виждам как ще бъде почистено“.

Според сформирания кризисен щаб в Бургас няма информация на борда на танкера да има петрол, който да предизвика разлив.

#Кайрос #блокиран танкер #екипаж #ахтопол #хеликоптер #кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
3
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
4
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
5
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
6
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
4
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево Откриха обновената водопроводна мрежа в село Едрево
Чете се за: 01:37 мин.
"Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ) "Да споделим Никулден": Кулинарен благотворителен фестивал се проведе във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове Гръцките фермери затвориха и ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион“ за тирове
Чете се за: 01:47 мин.
Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат Държавата отпуска 61 млн. евро за транспорта на София, според Столична община обаче не стигат
Чете се за: 01:37 мин.
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР) Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради очаквани...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ