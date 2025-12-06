Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На борда остава 10-членен екипаж, който е поискал евакуация от българските власти, но бурното море не я позволява

Снимка: Снимка: Георги Гочков
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Корабът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол.

Танкерът е един от двата плавателни съда, поразени от дронове в турските води на Черно море, и вече е в български води.

На борда на кораба остава 10-членен екипаж, който е поискал евакуация от българските власти.

Заради бурното море такава не можеше да бъде предприета вчера.

Ако вълнението днес утихне, ще се пристъпи към действия по извеждането на екипажа. Корабът е пуснал котва.

Катер на "Гранична полиция" е в готовност да се включи в операцията, както и два морски влекача.

Според сформирания кризисен щаб в Бургас няма информация на борда на танкера да има петрол, който да предизвика разлив.

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция": Имаме данни, че екипажът е само екипаж без капитан. За тях няма директна опасност. Те твърдят, че танкерът е празен. Екипажът е от 10 човека. По техни данни е заявил желание за евакуация, но в момента има над 4 бала вълнение и много силен вятър, ние имаме готовност с кораб на "Гранична полиция" и инспектор от "Морска администрация" за тръгване от базата ни в Созопол, но трябва времето да позволи безопасна евакуация".

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: Още от рано сутринта сме направили опити с кораб на "Гранична полиция" да достигнем до него, времето е бурно, морето и спряхме тази операция, осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия, в момента, в който вятърът отслабне имаме достъп с летателно средство - хеликоптер, ще им предоставим техниката, плюс хранителни продукти и вода. Няма опасност за населението, кораба от снощи не е мръднал, закотвен, котвите си вършат тяхната работа.

Румен Николов, директор на Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към "Морска администрация": Състоянието на екипажа е добро. Разполагат с храна и вода за около 3 дни. Нямаме информация какви са специалностите на хората, които се намират на борда. Корабът се държи стабилно, което не представлява опасност както за екипажа, така и за околната среда. След като се успокои времето ще бъде отблокиран на безопасно място, към момента считаме, че е най-безопасно в района на Бургаския залив. Корабът е собственост на китайска фирма.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.

#ахтопол #танкер #кораб

