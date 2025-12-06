БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Корабът край Ахтопол остава блокиран

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
На борда му остава 10-членен екипаж

Корабът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол. Танкерът е един от двата плавателни съда, поразени от дронове в турските води на Черно море и вече е в български води.

На борда на кораба остава 10-членен екипаж, който е поискал евакуация от българските власти. Заради бурното море такава не можеше да бъде предприета вчера.

Ако вълнението днес утихне, ще се пристъпи към действия по извеждането на екипажа. Корабът е пуснал котва.

Катер на "Гранична полиция" е в готовност да се включи в операцията, както и два морски влекача.

Според сформирания кризисен щаб в Бургас няма информация на борда на танкера да има петрол, който да предизвика разлив.

