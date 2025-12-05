БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на...
Чете се за: 06:32 мин.
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:35 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради бурните води извеждането на екипажа на блокирания край Ахтопол кораб е невъзможно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

Танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив

Снимка: Снимка: Георги Гочков
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кораб, поразен от дронове в Черно море край Босфора, се озова блокиран край Ахтопол. На борда му има 10 души. Свикан е кризисен щаб в Бургас заради ситуацията. Евакуация на екипажа не може да се предприеме заради лошото време и силното вълнение от 4 бала в морето.

В ранния следобед жителите на Ахтопол забелязали огромен танкер на хоризонта. Изглеждал в лошо състояние, на борда му имало хора.

Донка Атанасова: "Има около 10 човека там и бедстват хората. Хеликоптери дойдоха. Определено е опожарен."

От Министерството на транспорта съобщиха, че първоначално от екипажа не отговорили на опитите за връзка. След запитване към Морския координационен център в Анкара е потвърдено, че става въпрос за кораб "Кайрос", който преди два дни е поразен от дронове в турски води.

По-късно от екипажа постъпило искане за евакуация. Направен е оглед с хеликоптер, но заради бурните води, извеждането на екипажа е невъзможно. Успели обаче да пуснат котва преди плавателният съд да стигне опасно близо до брега.

Здравко Василев: "Местните са изключително притеснени. Хубавото е, че дълбочината пред Ахтопол, тук, където се намираме, е около 45 - 50 метра, което означава, че котвите могат да хванат здраво и танкерът е празен, дано да го задържат. Корабът се намира само на около 100 метра от брега. Ако котвата скъса в тази ситуация, за по-малко от 30 минути корабът ще бъде върху скалите на Ахтопол."

От сформирания кризисен щаб съобщиха, че танкерът не превозва нефт и няма опасност от разлив. Десетчленният екипаж е в безопасност, с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация. Екипи на "Гранична полиция" остават на дежурство и ще следят ситуацията с термокамери. Ще се пристъпи към евакуация, когато морето утихне.

Как точно корабът е стигнал до български води, все още остава неясно.

#кризисен щаб #ахтопол #заседнал кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.
5
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
6
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Регионални

Коледната елха грейна и в Смолян
Коледната елха грейна и в Смолян
И Благоевград е готов за Коледа (СНИМКИ) И Благоевград е готов за Коледа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:02 мин.
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Чете се за: 00:42 мин.
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери "Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
Чете се за: 03:05 мин.
МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол
Чете се за: 02:12 мин.
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери "Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
Чете се за: 03:05 мин.
По света
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Чете се за: 02:35 мин.
Криминално
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за...
Чете се за: 05:17 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ