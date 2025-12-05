БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Това е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни

инж борис герасимов назначен заместник министър транспорта съобщенията
Слушай новината

МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол, съобщиха от ведомството. ИА “Морска администрация” заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателен съд, навлязъл в териториалните води на Република България. Това е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плавателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.
Допълнителна информация ще бъде предоставяна при развитие.

#ахтопол #Министерство на транспорта #танкер

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
1
Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
6
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
Чете се за: 00:55 мин.
Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок
Чете се за: 02:45 мин.
Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ) Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви? Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и...
Чете се за: 03:37 мин.
Европа
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ