Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Ще има достатъчно монети, няма място за притеснения", увери управителят на БНБ Димитър Радев

Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
„Българските евромонети ще бъдат законно платежно средство в цяла Европа и ще носят български национални символи. По този начин страната ни ще бъде част от европейското културно и монетно наследство“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с управителя на Българската народна банка Димитър Радев се запозна на място с производствения процес на българските евромонети в Монетния двор на БНБ, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Премиерът Желязков отбеляза, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на еврозоната. В българската серия евромонети са включени утвърдени национални символи, личности и обекти от националната история и културното наследство на страната.

На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение „История славянобългарска“. Вдясно от изображението е изписано на кирилица „БЪЛГАРИЯ“, а вляво са разположени надписът „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“. Надписът по гурта на монетата на едната половина е „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.

Монетата с номинал 1 евро представя образа на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ. Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник – скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.

Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества.

„Готови сме напълно. С отсечените у нас евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни”, подчерта още премиерът.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви, че подготовката на банковия сектор и на Монетния център за въвеждането на еврото се осъществява по план.

„Монетният център работи на пълен капацитет, осигурени са достатъчни количества евромонети. Ще има достатъчно монети – както в първоначалния пакет, така и впоследствие. Няма място за притеснения“, увери Димитър Радев.

