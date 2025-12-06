София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години

Този уикенд в София празнува магията.

Съюзът на илюзионистите в България отбелязва 50 години от създаването си.

Двудневният фестивал се провежда в "Театро-арт" в столицата.

"Това е събитие, което показва същността на българската магия, че тя се развива, жива е, съществува, бие с голямо сърце. Ще направим заедно с Ненчо Илчев и Юрий Захариев детска коледна работилница за магьосници, така че всички деца от София са поканени, за да научат някоя магия и да покажат на родителите си", коментира Ивайло Рангелов, вицепрезидент на Съюза на илюзионистите.