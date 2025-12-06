БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни кръстовища в Пловдив

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Отводняват се пътни участъци

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Дъждът, който валя през цялата нощ в Пловдивско, активира свлачище по пътя Асеновград – Смолян, което вече е разчистено, а движението се нормализира.

В Пловдив под вода остана част от бул. "Александър Стамболийски" в район "Южен".

От пресцентъра на МВР предупредиха водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.

Наложи се полицията изцяло да спре движението в засегнатия участък, където на места водата стигаше до повече от 30 сантиметра.

Един автомобил закъса и се наложи да бъде изтеглен от "Пътна помощ".

Това място се наводнява за втори път в рамките на няколко месеца, а причината е изграждането на Южния обходен колектор.

От ВИК, които са изпълнители на проекта, от сутринта отводняват терена и се надяват до ранния следобед и тук ситуацията да се нормализира.

Янко Камбарев: От сутринта пробвахме да дойдем на работа, обаче се оказа, че с кану трябва да дойдем на работа, защото по друг начин няма как да дойдем, няма шахти, където да се оттича водата.

Крум Георгиев: Трябва да се отпушат шахтите, най-елементарното нещо - едни шахти да се отпушат.

Атанас Бурнаров, ВИК - Пловдив: Като цяло се получава на всеки по-обилен дъжд, тъй като припомпването се получава чрез две големи помпи и когато падне по-голямо количество дъжд реално погледнато не може да се смогне да се припомпи и има един участък, който се наводнява, екипите работят, монтират се допълнително помпи.



#Асеновград-Смолян #силен дъжд #свлачище #проливни дъждове #наводнения #Пловдив

