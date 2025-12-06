Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година.



Предвижда се 3-процентен дефицит при държавен дълг до 31% от брутния вътрешен продукт.

Приходите са в размер на над 50 млрд. евро.

Максималният нов държавен дълг е ограничен до близо 10 млрд. евро.



Прогнозната средногодишна инфлация е 3,5%, а икономическият растеж 2,7 на сто.



Минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход 2300.

Увеличението на осигурителната вноска се отлага - това ще се случи плавно от 2027 година.

Отпада скокът при данък дивидент.

Премахват се автоматичните механизми при разходите за персонал, обвързани с ръста на средната заплата в страната - ще се прилага обща политика по доходите чрез увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера с 10% за следващата година.

Запазва се обаче политиката по доходите за учителите от 125% от средната заплата.

Предстоят и съкращения на минимум 5500 незаети щатни бройки в държавната и местна администрация в следващите 3 години.

За лекарите специализанти се предвиждат 30 млн. евро.



Очаква се проектобюджетът да бъде внесен в понеделник в Народното събрание след заседанията на Министерския съвет и Съвета за тристранно сътрудничество.