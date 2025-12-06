БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

Патриарх Даниил отслужи празнична литургия на Никулден

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тази спасителна вяра действително върши чудеса, затова да се съберем днес в православните храмове, призова той

патриарх Даниил
Снимка: БГНЕС
Днес е Никулден! Почитаме паметта на Свети Николай Чудотворец.

Негово Светейшество българският патриарх Даниил отслужи празнична литургия в храм "Св. Николай Мирликийски - Чудотворец" в София.

Той призова българите да се съберат в православните храмове и да се помолят на светеца.

"Велик светец е Св. Николай, колко чудеса и в наше време, 2008 година, едно невероятно чудо, което спасява един моряк от кораба "Ванеса", който часове наред прекарва в ледената вода сам в тази бездна и Св. Николай го спасява. По безспорен начин са засвидетелствани толкова много чудеса, като знаем как е получил този дар чрез вярата в Бога и живот по христовите заповеди - да се укрепваме с тази вяра, спасителна вяра, която действително върши чудеса, затова да се съберем днес в православните храмове, да се помолим на светеца, да го прославим, да се зарадваме, че има такъв велик застъпник пред божия престол за всички нас и да подражаваме на живота и вярата му", заяви патриарх Даниил.

#патриарх Даниил #София #литургия #никулден

