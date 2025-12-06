Съдът решава: Законен ли е указът на Тръмп за гражданството по рождение

Върховният съд на Съединените щати ще се произнесе по законността на указа на президента Доналд Тръмп за отмяна на конституционно гарантираното право за придобиване на гражданство по рождение.

Документът беше подписан в първите дни от втория му мандат.

В него се посочва, че бъдещите деца, родени от имигранти без документи, няма да бъдат третирани като американски граждани.

Заповедта не влезе в сила, защото 18 щата заведоха дела и действието ѝ към момента е блокирано.

Върховният съд не е насрочил дата за първото заседание, но се очаква решение да бъде взето до юни догодина.

Каквото и да е решението на магистратите, то ще има сериозни последствия за политиките на Тръмп за имиграцията и за това какво означава да си американски гражданин.