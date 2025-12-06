БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Празнуваме Никулден!
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Съдът решава: Законен ли е указът на Тръмп за гражданството по рождение

Теодора Гатева
По света
В него се посочва, че бъдещите деца, родени от имигранти без документи, няма да бъдат третирани като американски граждани

доналд тръмп обеща 000 долара всеки беден американец
Снимка: БТА
Върховният съд на Съединените щати ще се произнесе по законността на указа на президента Доналд Тръмп за отмяна на конституционно гарантираното право за придобиване на гражданство по рождение.

Документът беше подписан в първите дни от втория му мандат.

В него се посочва, че бъдещите деца, родени от имигранти без документи, няма да бъдат третирани като американски граждани.

Заповедта не влезе в сила, защото 18 щата заведоха дела и действието ѝ към момента е блокирано.

Върховният съд не е насрочил дата за първото заседание, но се очаква решение да бъде взето до юни догодина.

Каквото и да е решението на магистратите, то ще има сериозни последствия за политиките на Тръмп за имиграцията и за това какво означава да си американски гражданин.

# Доналд Тръмп #САЩ #гражданство #указ

Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от Русия
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от Русия
Замразените руски активи се обсъждат в Брюксел Замразените руски активи се обсъждат в Брюксел
Новата стратегия за национална сигурност на САЩ - фокус върху западното полукълбо, критики срещу Европа Новата стратегия за национална сигурност на САЩ - фокус върху западното полукълбо, критики срещу Европа
Тръмп получи награда за мир от ФИФА Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Глобиха Екс със 120 милиона евро Глобиха Екс със 120 милиона евро
Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ) Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
Корабът край Ахтопол остава блокиран Корабът край Ахтопол остава блокиран
Празнуваме Никулден! Празнуваме Никулден!
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ) Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Недоволството на гръцките фермери: Очакват се нови блокади
Разполагат водоноски заради урана във водата в Харманли
Без цигарен дим по ски пистите във Франция - глоба до 375 евро
