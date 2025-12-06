Без цигарен дим по ски пистите във Франция - глоба до 375 евро

Забраната за пушене по планинските курорти вече е в сила
Без цигарен дим по ски пистите във Франция. Забраната за пушене по планинските курорти вече е в сила.
Цигарите са забранени в лифтовете, както и по самите писти.
Рестрикцията важи и за вейповете.
В курортите вече има табели, които напомнят, че това са места без цигарен дим. Повечето туристи са съгласни със забраната.
Глобата, ако пушите на ски писта във Франция, е 135 евро, а при повторно нарушение 375 евро.
През лятото на тази година Франция забрани пушенето на плажа, в парковете и по спирките на градския транспорт.