Без цигарен дим по ски пистите във Франция - глоба до 375 евро

Без цигарен дим по ски пистите във Франция. Забраната за пушене по планинските курорти вече е в сила.

Цигарите са забранени в лифтовете, както и по самите писти.

Рестрикцията важи и за вейповете.

В курортите вече има табели, които напомнят, че това са места без цигарен дим. Повечето туристи са съгласни със забраната.

Глобата, ако пушите на ски писта във Франция, е 135 евро, а при повторно нарушение 375 евро.

През лятото на тази година Франция забрани пушенето на плажа, в парковете и по спирките на градския транспорт.