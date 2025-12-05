Замразените руски активи се обсъждат в Брюксел

Използването на замразени руски активи в Европа за финансиране на Украйна ще има „значителни последици“ за Европейския съюз, заяви руският посланик в Берлин, докато германският канцлер, председателката на ЕК и белгийският премиер обсъждат въпроса в Брюксел.

Целта е Белгия да бъде убедена да се съгласи да се използват руските замразени активи за заем на Украйна. В Белгия се намират около 2/3 от общо 290 милиарда руски активи.

Според говорителя на Кремъл войната няма да спре до постигане на руските цели.

Според съветник на президента Путин - скоро ще има среща на върха Русия – Съединени американски щати.

Самият Путин беше в Индия, където обсъжда предимно търговските отношения.

В Маями отново се водят преговори между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и главния украински делегат Рустем Умеров.

Това съобщават източници на Ройтерс.