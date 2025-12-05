Фестивал на светлините в Лион (СНИМКИ)

Празнично предколедно настроение завладя френския град Лион , където цветни арки и светещи изображения започват да осветяват сградите и улиците с началото на ежегодния Фестивал на светлините.

Традицията започва с католическия обичай да се поставя свещ на прозореца всеки 8 декември, за да се благодари на Дева Мария, покровителката на града.

През последните 40 години обичаят се развива и се превръща във витрина на съвременното светлинно изкуство.