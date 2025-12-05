БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
8
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на...
21:33, 05.12.2025
Чете се за: 06:32 мин.
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
17:32, 05.12.2025
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
17:15, 05.12.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
14:27, 05.12.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
12:53, 05.12.2025 (обновена)
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
11:45, 05.12.2025
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
11:00, 05.12.2025
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
08:15, 05.12.2025
Чете се за: 00:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Регионални
У нас
И Благоевград е готов за Коледа (СНИМКИ)
от
БНТ
A+
A-
21:47, 05.12.2025
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
21:05, 05.12.2025
Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98...
20:50, 05.12.2025
Спортни новини 05.12.2025 г., 20:50 ч.
20:47, 05.12.2025
Смелите на първа линия: Президентът отличи добровилци и пожарникари
20:35, 05.12.2025
Скандалът около "Евровизия": Кой ще бойкотира конкурса?
20:19, 05.12.2025
Новата стратегия за национална сигурност на САЩ - фокус върху...
20:17, 05.12.2025
Да се третира ли райският газ като акцизна стока?
19:49, 05.12.2025
Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
И в Благоевград вече украсиха за Коледа.
Сподели
Копирано в клипборда
#Благоевград
#Коледа
Последвайте ни
ТОП 24
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
5
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.
6
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Реклама
Най-четени
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Реклама
Още от: Регионални
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
18:54, 05.12.2025
Чете се за: 03:05 мин.
МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол
18:15, 05.12.2025
Чете се за: 02:10 мин.
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
17:51, 05.12.2025
Чете се за: 01:50 мин.
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
17:00, 05.12.2025
Чете се за: 00:32 мин.
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
15:07, 05.12.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Реклама
Водещи новини
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
18:00, 05.12.2025
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
19:54, 05.12.2025
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
18:54, 05.12.2025
Чете се за: 03:05 мин.
По света
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
16:51, 05.12.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Криминално
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
18:29, 05.12.2025
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
17:51, 05.12.2025
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп получи награда за мир от ФИФА
19:49, 05.12.2025
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за...
19:30, 05.12.2025
Чете се за: 05:17 мин.
Политика
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ