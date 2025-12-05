БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на...
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Скандалът около "Евровизия": Кой ще бойкотира конкурса?

По света
Най-малко четири държави вече обявиха, че ще бойкотират тазгодишното издание на конкурса

Обединени от музиката, но разединени от политиката - така експерти коментират скандала, който се разрази след решението на Европейския съвет за радио и телевизия да допусне Израел да участва на "Евровизия". Най-малко четири държави вече обявиха, че ще бойкотират тазгодишното издание на песенния конкурс. Други все още не са взели решение.

Докато в Тел Авив приветстваха решението да бъдат допуснати до конкурса, на Стария континент заваляха заявки за бойкот. Според Ирландия - държавата, която заедно с Швеция държи първото място по брой победи - цели седем, решението на Европейския съвет за радио и телевизия да не подложи на гласуване участието на израелски представител, е било недемократично. Нидерландия, която е част от "Евровизия" от самото начало, също пропуска 70-то юбилейно издание. Бойкотът няма да разклати конкурса, казват от EBU и от австрийската обществена телевизия, която е домакин тази година.

Мартин Грийн, директор на песенния конкурс "Евровизия": "Не сме в криза. Имаме най-малко 35 държави, които ще участват. Уважавам решението на тези, които решиха да се оттеглят и се надявам, че през 2027-ма ще се върнат."

От EBU допълниха и че макар 4 държави да се оттеглят, 3 се завръщат - България, Румъния и Молдова.

Знаково обаче ще е отсъствието и на Испания - една от т.нар. "Големи пет" държави, които автоматично се класират на финал и плащат най-големи суми за участие. Великобритания и Германия потвърдиха, че ще участват, Франция и Италия засега се въздържат от коментар. Хората са разделени в мнението си:

"Музиката няма нищо общо с политиката и трябва да правим разлика между двете."

"Трябваше да се оттеглим още миналата година. Това, което видяхме в Газа, не може да бъде толерирано."

Миналата година Испания, Норвегия и Ирландия едновременно обявиха, че признават официално Палестинската държава. Според Пол Джордан - дългогодишен коментатор на "Евровизия", скандалът доказва, че мотото на конкурса "Обединени от музиката" е куха фраза, а политиката винаги е доминирала.

Пол Джордан, експерт по "Евровизия": "Митът, че "Евровизия" е аполитичен конкурс, беше разбит на пух и прах. "Евровизия" не може да бъде и никога не е била балон, който остава незасегнат от световните събития. Видяхме го с войната в Украйна, виждаме го и покрай ситуацията в Близкия изток."

Белгия, която обмисляше да се оттегли, днес обяви, че остава в "Евровизия". Исландия ще вземе решение на 10 декември, когато е и крайният срок държавите да информират EBU дали ще се включат.

#"Евровизия 2026"

Нов модел военна служба в Германия - доброволна, платена и минимум 6 месеца Нов модел военна служба в Германия - доброволна, платена и минимум 6 месеца
В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и енергетиката В търсене на мира в Украйна: Путин и Моди обсъдиха търговията и енергетиката
Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия
Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"? Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?
Испанските власти разбиха престъпна мрежа за робски труд на мигранти Испанските власти разбиха престъпна мрежа за робски труд на мигранти
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери "Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за...
