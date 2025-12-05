Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация

Според премиера Росен Желязков няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Въпреки стабилните цени на месото, производители и търговци сигнализират за нарастващи разходи за труд, енергия и консумативи. Това стана ясно на дискусия, организирана от Комисията за защита на конкуренцията.

Гергана е управител на верига магазини за месо в София. Имат собствена ферма и цех.

Гергана Лукова - управител на верига магазини, София: "Ние се стараем като по-малък магазин да взимаме продукти, които не са масови на пазара, за да няма това изкривяване в цените, те са с по-висока цена, но са и по-качествени."

Във Велико Търново не отчитат драстична промяна на цените на месото през последната половин година, но се повишат други разходи.

Димитър Минчев - производител на местни продукти, Велико Търново: "Има повишение в цената на по-високо качествените продукти, те се произвеждат по-трудно, всичко е свързано с работна ръка, предвид инфлацията фонд работна заплата се увеличава непрекъснато, консумативите скачат, опитваме се да задържим ръста на цените, за да не се отразява на крайния потребител."

Че няма спекула с цените на стоките в магазините у нас, обясни и премиерът Росен Желязков.

Росен Желязков - министър-председател: "Както се доказва и категорично бих казал от анализа на Комисията, няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторния анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Контролът остава основна част от регулацията и гаранция за защита на потребителите и този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и от страна на КЗК, която има правомощия да се самосезира." Гергана Лукова - управител на верига магазини, София: "Ние също подлежим на контрол, миналия ден в един от обектите ни минаха на проверка от НАП и КЗП и те следят за спекула на цените, това което изискват от нас е да им предадем продажната цена и покупната цена, тази която е по фактура и тази, която доставчиците дават на нас съответно. Това, което става ясно при нас поне е, че няма как прясното месо да се продава на голяма надценка, има средни стойности около 35-38%, което е нормално."

Коментарите идват дни след анализът на КЗК за състоянието на пазара на храни у нас.

Росен Карадимов - председател на КЗК: "Големият проблем за Комисията е т.нар. отстъпка, която производителят дава на веригата, защото големият процент на такава отстъпка конкурентно смазва производителят."

Данните от анализа извадиха на преден план и проблем най-вече в сектора на млекопреработката. За последните 5 години производството на мляко е намаляло с 25%, а вносът на млечни продукти е нараснал с 43%.

Димитър Зоров - председател на Асоциацията на млекопроизводителите: "Те работят на загуба, потребителят купува на завишени цени продуктите, благата отиват в едни ръце - това са търговците на дребно."

Законът за ограничаване на надценките кога ще влезе в НС и защо стои вече 3 месеца след последното второ обществено обсъждане и дали е необходимо да изпратим експерти в МФ ако нямат такъв капацитет да направят финансовата оценка на предложението.

Кирил Вътев - бивш министър на земеделието и храните: "Не става въпрос някой да слага таван на цените, надценките - не може в една и съща продуктова група два аналогични продукта да имат различна надценка." Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Винаги ще има производители в страната, които ще настояват да им регламентират продажбите в търговската мрежа, тук целта е да говорим за пазарни механизми и стимулиране на конкуренцията, така че да се произвежда повече и качествена българска продукция и да е по щандовете."

Заинтересованите страни имат две седмица да изложат предложенията си пред КЗК.

По темата работиха Алекс Христов и Мирела Дончева.



