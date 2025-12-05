БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:17 мин.
Политика
Запази

Въпреки стабилните цени на месото, производители и търговци сигнализират за нарастващи разходи

кзп глоби хиляди лева търговци давали информация цените
Слушай новината

Според премиера Росен Желязков няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Въпреки стабилните цени на месото, производители и търговци сигнализират за нарастващи разходи за труд, енергия и консумативи. Това стана ясно на дискусия, организирана от Комисията за защита на конкуренцията.

Гергана е управител на верига магазини за месо в София. Имат собствена ферма и цех.

Гергана Лукова - управител на верига магазини, София: "Ние се стараем като по-малък магазин да взимаме продукти, които не са масови на пазара, за да няма това изкривяване в цените, те са с по-висока цена, но са и по-качествени."

Във Велико Търново не отчитат драстична промяна на цените на месото през последната половин година, но се повишат други разходи.

Димитър Минчев - производител на местни продукти, Велико Търново: "Има повишение в цената на по-високо качествените продукти, те се произвеждат по-трудно, всичко е свързано с работна ръка, предвид инфлацията фонд работна заплата се увеличава непрекъснато, консумативите скачат, опитваме се да задържим ръста на цените, за да не се отразява на крайния потребител."

Че няма спекула с цените на стоките в магазините у нас, обясни и премиерът Росен Желязков.

Росен Желязков - министър-председател: "Както се доказва и категорично бих казал от анализа на Комисията, няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторния анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Контролът остава основна част от регулацията и гаранция за защита на потребителите и този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и от страна на КЗК, която има правомощия да се самосезира."

Гергана Лукова - управител на верига магазини, София: "Ние също подлежим на контрол, миналия ден в един от обектите ни минаха на проверка от НАП и КЗП и те следят за спекула на цените, това което изискват от нас е да им предадем продажната цена и покупната цена, тази която е по фактура и тази, която доставчиците дават на нас съответно. Това, което става ясно при нас поне е, че няма как прясното месо да се продава на голяма надценка, има средни стойности около 35-38%, което е нормално."

Коментарите идват дни след анализът на КЗК за състоянието на пазара на храни у нас.

Росен Карадимов - председател на КЗК: "Големият проблем за Комисията е т.нар. отстъпка, която производителят дава на веригата, защото големият процент на такава отстъпка конкурентно смазва производителят."

Данните от анализа извадиха на преден план и проблем най-вече в сектора на млекопреработката. За последните 5 години производството на мляко е намаляло с 25%, а вносът на млечни продукти е нараснал с 43%.

Димитър Зоров - председател на Асоциацията на млекопроизводителите: "Те работят на загуба, потребителят купува на завишени цени продуктите, благата отиват в едни ръце - това са търговците на дребно."

Законът за ограничаване на надценките кога ще влезе в НС и защо стои вече 3 месеца след последното второ обществено обсъждане и дали е необходимо да изпратим експерти в МФ ако нямат такъв капацитет да направят финансовата оценка на предложението.

Кирил Вътев - бивш министър на земеделието и храните: "Не става въпрос някой да слага таван на цените, надценките - не може в една и съща продуктова група два аналогични продукта да имат различна надценка."

Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Винаги ще има производители в страната, които ще настояват да им регламентират продажбите в търговската мрежа, тук целта е да говорим за пазарни механизми и стимулиране на конкуренцията, така че да се произвежда повече и качествена българска продукция и да е по щандовете."

Заинтересованите страни имат две седмица да изложат предложенията си пред КЗК.

По темата работиха Алекс Христов и Мирела Дончева.

#премиерът Росен Желязков #КЗК #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
1
Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.
6
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: У нас

Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери "Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
Чете се за: 03:05 мин.
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР) Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол МТС координира операция по спасяване на плавателен съд в близост до Ахтопол
Чете се за: 02:10 мин.
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР) (Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:02 мин.
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР) Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп получи награда за мир от ФИФА Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Чете се за: 00:42 мин.
По света
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами...
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за...
Чете се за: 05:17 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ