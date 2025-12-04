БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас

Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Докладът на КЗК разкрива сериозен срив в млечния сектор и нарастваща зависимост от внос

росен карадимов кзк разкри тежки изкривявания пазара храни нас
Комисията за защита на конкуренцията представи най-мащабния си секторен анализ за състоянието на пазара на храни у нас. Данните разкриват тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията. Председателят на КЗК Росен Карадимов обясни в "Още от деня", че проблемите са натрупвани в продължение на десетилетия и че ролята на комисията не е да регулира цените, а да разкрива структурни деформации и злоупотреби.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов коментара по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „ако падне кабинетът, настъпва мигновен хаос и цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол“.

„Комисията и въобще няма функционална задача да регулира нивото на цените. Отговорност по нивото на цените, особено в процеса на присъединяване към еврото, са на Националната агенция на приходите и на Комисията за защита на потребителите.“

Карадимов подчерта, че задачата на КЗК е много по-дългосрочна и комплексна. Той припомни, че още при встъпването си е обявил секторните анализи като водещ инструмент за справяне със структурните проблеми в икономиката.

„Българската икономика е тежко изкривена в базата си и това е резултат на сбъркана приватизация, на лоши управленски решения, на липса на цялостна философия на управлението“, заяви той.

По думите му Комисията е започнала работата си с най-чувствителния сектор – земеделските продукти и бързооборотните храни. Според него новият доклад доказва с числа онова, за което той вече е предупреждавал – системни изкривявания по цялата верига. Даде за пример млякото като „най-драстичен“. По думите му, състоянието на млечния сектор е критично.

„Производството на прясно мляко във България е спаднало за 4 години, от 2020 до 2024 година с 25%. 25% за 4 години.“

В тази връзка Карадимов подчерта, че това води до обезлюдяване на цели региони, изчезване на ферми, а страната ни не може да гарантира собственото си продоволствие.

„Вносът на мляко и млечни продукти е 43% за 4 години. Това означава невъзможност на страната да осигури продоволствена нужда. Под риск е един традиционен български отрасъл, какъвто е млекопреработката“

От думите му стана ясни, че продукцията става все по-силно зависима от внос, а резултатът за потребителите е осезаемо повишаване на цените.

Карадимов представи и сравнение между бариерите за навлизане на търговски вериги в ЕС, според която България е на последно място.

„България е на последно място в Европа… За да отворите търговски обект в Австрия, Германия или Франция, има купища изисквания… В България практически нямате никакви пречки.“

Това, по негови думи, е довело до най-голямата концентрация на големи търговски вериги в Европа.

Председателят на КЗК подчерта, че надценките не са равни на печалбата на веригите.

„Отстъпка, която производителят прави пред веригата… може да варира между 30-40-50%, което означава, че много пъти доставната цена на която влиза производителя до веригата е равна на себестойността.“

Според него това често принуждава производителите да свалят качеството, за да оцелеят.

Сред най-шокиращите данни в доклада е 125% увеличение на цените на минералната вода.

„При минералната вода го отдаваме на сезонния характер на меренето… Това са летните месеци.“

Той категорично отхвърли спекулациите, че ръстът се дължи на еврото.

Той каза още, че комисията предлага цял пакет от мерки до правителството и има право да изиска информация за изпълнението им в тримесечен срок.

Вижте целия разговор с Росен Карадимов тук.



