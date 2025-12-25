БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

Премиерът Росен Желязков честити на българите Рождество

Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа, отбелязва той

Премиерът Росен Желязков честити на българите настъпването на Рождество Христово с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", написа той.

Водещи новини

Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков честити на българите Рождество Премиерът Росен Желязков честити на българите Рождество
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия за Рождество Христово в катедралата "Св. Александър Невски" Патриарх Даниил ще възглави празничната литургия за Рождество Христово в катедралата "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в проповедта на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Кои са символите на Рождество Христово?
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Севернокорейският лидер Ким Чен ун инспектира тест на ракета и...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
