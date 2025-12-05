Желязков: Няма данни за спекула в цените във връзка с въвеждането на еврото

Няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото, каза министър-председателят Росен Желязков по време на обществена дискусия по междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти. Дискусията се провежда в „София Тех Парк“.

Премиерът определи форума като изключително представителен и подчерта значението му за обсъждане на ключови въпроси, свързани с пазара на хранителни продукти. Той посочи, че Комисията за защита на конкуренцията работи в обновен състав, което според него е една от важните ползи от дейността на настоящото Народно събрание.

Желязков поздрави КЗК за извършения секторен анализ и приветства започналия диалог с всички заинтересовани страни - институции, синдикати, работодатели, търговски вериги, производители, преработватели и потребители. Според него докладът дава ясна и аргументирана основа за бъдещи политики и мерки в традиционните отрасли и в селското стопанство.

Той отбеляза, че данните за ценовата политика на търговските вериги за месеците юни, юли и август потвърждават липсата на необосновано поскъпване, като резултат от предварителния контрол, ангажимента на държавата и партньорското отношение на търговските вериги.

В същото време докладът посочва примери за високи търговски надценки, които могат да изкривят пазара и да създадат натиск върху производителите. Премиерът подчерта, че препоръките на КЗК трябва да бъдат внимателно разгледани, включително да има възможни нормативни и административни промени в подкрепа на българските отрасли и на потребителите.