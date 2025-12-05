Тръмп получи награда за мир от ФИФА

Интересен момент по време на церемонията по теглене на жребия за Мондиал 2026, която се провежда във Вашингтон.



Американският президент Доналд Тръмп беше отличен от ФИФА с първата в историята на футболната организация награда за мир.

Отличието беше връчено на Тръмп от президента на федерацията Джани Инфантино, който изтъкна, че американският лидер е допринесъл за световния мир по много начини.

снимка: БТА

Като голяма чест - така Тръмп определи отличието и изтъкна, че е администрацията му е спасила живота на милиони хора.