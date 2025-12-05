БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп получи награда за мир от ФИФА

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Американският президент: Голяма чест! Администрацията ми е спасила живота на милиони хора

Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Слушай новината

Интересен момент по време на церемонията по теглене на жребия за Мондиал 2026, която се провежда във Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп беше отличен от ФИФА с първата в историята на футболната организация награда за мир.

Отличието беше връчено на Тръмп от президента на федерацията Джани Инфантино, който изтъкна, че американският лидер е допринесъл за световния мир по много начини.

снимка: БТА

Като голяма чест - така Тръмп определи отличието и изтъкна, че е администрацията му е спасила живота на милиони хора.

#награда за мир #Доналд Тръмп #ФИФА

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
1
Гледайте ТУК вечерната сесия от европейското първенство по плуване
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.
6
БНТ излъчва жребия за световното първенство по футбол през 2026 г.

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
5
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Любопитно

Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)
Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)
Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ) Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета" Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета"
Чете се за: 00:42 мин.
Поглед от Космоса: Астронавт засне Северно сияние около Земята Поглед от Космоса: Астронавт засне Северно сияние около Земята
Чете се за: 00:35 мин.
Мадрид грее в празнична украса Мадрид грее в празнична украса
Чете се за: 00:27 мин.
Светлинно шоу в италианските Алпи Светлинно шоу в италианските Алпи
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков"...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР) Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Кораб е блокиран в морето край Ахтопол Кораб е блокиран в морето край Ахтопол
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп получи награда за мир от ФИФА Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Чете се за: 00:42 мин.
По света
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами...
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за...
Чете се за: 05:17 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ