Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека

Тазгодишната традиционна Виенска новогодишна пътека ще предложи на жителите и гостите на града специална сцена, посветена на "Евровизия", на площада пред кметството. В полунощ на 31 декември там ще започне обратно броене до финала на песенния конкурс, съобщиха от Международния офис на Община Виена в София.

Виенската новогодишна пътека е голямо улично празненство в австрийската столица, провеждано всяка година на 31 декември.

На сцената музиканти ще представят шоуто "Най-доброто от "Евровизия", събирайки най-големите хитове от конкурса за всички времена. Съпроводени от осемчленна група, певци ще изпълнят добре познати и обичани песни от седем десетилетия " "Евровизия" – от ABBA до Кончита, от Селин Дион до Лорийн.

Официалният старт на годината на "Евровизия" 2026 ще се отбележи точно в полунощ, когато часовникът за обратно броене ще започне да показва оставащото време до големия финал на 16 май 2026 г. Инсталацията включва широкоформатен LED екран, разположен на централния булевард "Рингщрасе", който ще остане пред кметството до финала на конкурса. Обратното броене ще се прожектира и на големи LED екрани на всички останали сцени по Новогодишната пътека.

Организаторите очакват около 800 000 души да посрещнат Новата година под звуците на камбаните от катедралата "Свети Стефан" и началните тактове на валса "На хубавия син Дунав".

Атракцията „Евровизия“ ще бъде част от традиционната Виенска новогодишна пътека, която тази година включва осем сцени – седем в центъра на града и една пред Виенското колело в Пратера. Те ще предложат около 100 часа музикална програма с безплатен вход. Пътеката ще функционира от 14.00 ч. на 31 декември до 2.00 ч. на 1 януари. Според организаторите традицията се поддържа вече над три десетилетия.

Тържествата ще продължат и на 1 януари с традиционния Новогодишен концерт на Виенската филхармония в "Музикферайн", който отново ще бъде излъчен на живо на площада пред катедралата "Свети Стефан" и пред Виенското колело в Пратера. Концертът ще се чува и по централните улици "Грабен" и "Кернтнерщрасе", позволявайки на виенчани и гостите на града да отпразнуват началото на Новата година с музика на открито.