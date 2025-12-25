В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ

Заедно със съпругата си американският президент разговаря с деца за най-вълнуващите коледни подаръци
Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде Асошиейтед прес.
Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.
Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АП.
"Искаме да се уверим, че при нас ще дойде добър Дядо Коледа. Да, Дядо Коледа е много добър човек", каза Тръмп, докато разговаряше с деца между 4 и 10 години от щата Оклахома. "Желаем да сме сигурни, че в страната ни няма да проникне лош Дядо Коледа", добави той.