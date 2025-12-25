В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ

Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде Асошиейтед прес.

Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.

Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АП.