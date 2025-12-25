БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

Заедно със съпругата си американският президент разговаря с деца за най-вълнуващите коледни подаръци 

мелания доналд тръмп разговаряха американски деца вълнуващите коледни подаръци
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде Асошиейтед прес.

Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.

Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АП.

"Искаме да се уверим, че при нас ще дойде добър Дядо Коледа. Да, Дядо Коледа е много добър човек", каза Тръмп, докато разговаряше с деца между 4 и 10 години от щата Оклахома. "Желаем да сме сигурни, че в страната ни няма да проникне лош Дядо Коледа", добави той.

#разговор с деца #Доналд Тръмп #Мелания Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
1
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
2
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Новата версия на мирния план за Украйна
3
Новата версия на мирния план за Украйна
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
4
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
5
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Любопитно

Рождество Христово - празник на празниците за християните
Рождество Христово - празник на празниците за християните
Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека
Чете се за: 02:45 мин.
Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей
Чете се за: 02:10 мин.
Лувърът монтира охранителни решетки след обира на скъпоценности Лувърът монтира охранителни решетки след обира на скъпоценности
Чете се за: 02:05 мин.
По следите на Дядо Коледа По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
Коя е най-търсената личност в Google от българите? Коя е най-търсената личност в Google от българите?
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в първата меса на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Калифорния
Чете се за: 00:35 мин.
По света
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ