ИЗВЕСТИЯ

Петима останаха в ареста след протеста - какви са...
Чете се за: 01:55 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични...
Чете се за: 02:30 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

Да се третира ли райският газ като акцизна стока?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Това предлагат от Асоциацията на прокурорите

третира райският газ акцизна стока
Райският газ да се третира като акцизна стока. Това предлагат от Асоциацията на прокурорите.

Целта е да се овладее все по-широкото разпространение и рисковете от употребата на райски газ.

Експерти, медици и институции обсъдиха как да се регулира употребата и продажбата на упойващи газове, чието влияние върху младежите се превръща в сериозен обществен проблем.

Предложените мерки за по-строг контрол включват обявяване на райския газ за наркотик, превръщането му в акцизна стока и въвеждане на по-сериозен административно-наказателен режим.

Иван Маджаров, зам.-дир. ГД „Национална полиция":
"Райският газ, диазотният оксид трябва да бъде вкаран в Наредбата за реда за класификация на растенията и веществата като наркотични, доколкото разбирам от представители на химическата наука, не би могло да стане към момента"

Александър Панайотов, ръководител на Национален център за наркотици и наркомания: "Не можем да го сложим като наркотично вещество. Като цяло нашата нормативна уредба е твърде консервативна в сравнение с другите европейски държави. Така, че втората мярка според мен е по-удачната. Да бъде преименувам като акцизна стока".

Липсата на достатъчен контрол се отразява и в поведението на младите.

Илиян Митов, ученик, 18г.
"Виждал съм хора дори качени в кола, докато карат да дърпат балони. Виждал съм по дискотеки особено също. Слънчев бряг даже хора взимат балони, припадат".

"Има огромно разпространение без контрол на младите лица под 18 години, както и на по-големите. В момента в момента се използва за забавление. Повечето хора го правят, защото това е модерно в едни големи кавички".

Трудности при проверките създава и липсата на методика за доказване на употребата.

доц.д-р Александър Александров, нач. Клиника по съдебна медицина и деонтология в Александровска болница: "Той много бързо се елиминира от организма и реално ние не можем да установим чрез химическите изследвания в нашата химическа лаборатория наличие на съпътстващи други вещества-наркотични-алкохолни и т.н. Самото наличие на райски газ ние не можем да го установим".

доц. д-р Людмила Нейкова, Военномедицинска академия: "Ефектът е много краткотраен. Той е в порядъка на няколко минути. При нас достигат пациенти, които са системно злоупотребявали и са настъпили далечни късно усложнения, които вече засягат по-сериозно различни органи и системи".

Сред предложенията са още повишаване на цената и регламентиране на лицата, които могат да притежават райски газ.

#акцизна стока #райски газ

