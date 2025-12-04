"Евровизия 2026": Израел ще участва в конкурса

Израел ще участва в конкурса за песен "Евровизия 2026". Включването на Тел Авив не беше подложено на гласуване в Европейския съюз за радио и телевизия. Участието на Израел догодина беше основна тема на двудневната среща в Женева след призивите за бойкот на редица страни заради войната в Газа. Нидерландия, Испания и Ирландия обявиха, че оттеглят участието си в конкурса.

Общото събрание на Европейския съюз за радио и телевизия в Женева е при закрити врата. То последва споровете за второто място на Израел на Евровизия тази година в Базел. Страните- членки одобриха новите правила за неутралност на конкурса.

Мартин Грийн, директор на песенния конкурс "Евровизия": "Това беше пълен, откровен, честен дебат. Както можем да видим от категоричния резултат, това, около което страните наистина се обединиха, е убеждението, че конкурсът за песен на Евровизия не трябва да се използва като политически театър".

Регламентът цели да обезкуражи правителствата и трети страни прекомерно да рекламират песни, за да повлияят на избирателите, след твърдения, че Израел несправедливо е подкрепил своята участничка тази година чрез широка рекламна кампания.



Израелската изпълнителка Ювал Рафаел е оцеляла от атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 –та. Участието на Рафаел, заела второ място, беше съпътствано от пропалестински протести и опит тя да бъде залята с боя на сцената.

Против участието на Тел Авив в мега спектакъла се обявиха Словения, Ирландия, Испания и Нидерландия. Обществените телевизионни оператори от тези страни заплашиха да не изпратят свои представители през май във Виена.

Хосе Пабло Лопес, президент на RTVE: „Участието на Израел в Евровизия е несъстоятелно по две основни причини. Първо, заради геноцида, извършен в Газа. Второ, Евровизия е конкурс, но правата на човека не са конкурс.“

Белгия , Швеция и Финландия посочиха, че обмислят също да се откажат, ако на Израел бъде позволено да се включи в Евровизия. Домакинът Австрия обаче подкрепя Израел. Германия пък вероятно ще се оттегли, ако Израел бъде изключен от състезанието.

След тригодишно отсъствие България ще се представи отново на 70 – тото юбилейно издание на песенния конкурс догодина. Българската национална телевизия започва национална селекция за избор на изпълнител.