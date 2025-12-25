БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Променят движението около храм-паметник "Св. Александър Невски" заради празничното богослужение

Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Променят движението около храм-паметник "Св. Александър Невски" заради празничното богослужение
Снимка: Архив/БТА
Въвеждат се промени в движението около храм-паметник "Св. Александър Невски" във връзка с празничното богослужение за Рождество Христово, съобщават от Столичната община.

От 7.00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи, в района около храм-паметник "Александър Невски" по ул. "Оборище" между бул. "Васил Левски" и ул. "11-ти Август"; ул. "15-ти ноември"; ул. "11-ти август" между пл. "Св. Александър Невски" и ул. "Московска", както и по ул. "Дунав" между пл. "Св. Александър Невски" и ул. "Московска".

