ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите

У нас
В почивните дни за коледните и новогодишни празници, в определени дни и часове, временно се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Тракия" и "Струма" - по цялата им дължина, и на АМ "Хемус" в участъка от София до п. в. "Дерманци" в областите София и Ловеч. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 30 декември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14.00 ч. и 20.00 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12.00 ч. и 20.00 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

Снимки: БТА, архив

На АМ "Хемус" и АМ "Струма" забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ "Тракия" в участъка от п.в. "Ихтиман" (при 34-ти км) до п.в. "Вакарел" (при 23-ти км) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките.

#трафик по пътищата #организация на движението #пътища

