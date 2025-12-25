Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в проповедта на папа Лъв XIV за Рождество Христово

Папа Лъв XIV каза в проповедта си в навечерието на Рождество Христово, че историята на раждането на Исус Христос в обор, защото родителите му не са намерили хан, в който да отседнат, трябва да напомня на християните, че да откажеш помощ на беден или на непознат днес означава да отречеш самия Господ, предаде Ройтерс.

Предстоятелят на Римокатолическата църква отслужи за първи път традиционната литургия на Бъдни вечер.

По думите по време на месата в базиликата "Свети Петър" на папата, в чиито послания грижата за имигрантите и бедните е основна тема, раждането на Исус Христос е свидетелство, че Бог е във всеки.

"На земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Да откажеш на някого е да откажеш на всички", посочи Светият отец, на която само вътре в базиликата присъстваха около 6000 души, отбелязва Ройтерс.

Първият папа, роден в САЩ, който е критикувал американския президент Доналд Тръмп за акциите му срещу имигрантите, се позова на цитат на покойния папа Бенедикт Шестнадесети, осъдил свят, в който не се полагат грижи за децата, бедните и чужденците.

"Когато една криворазбрана икономика ни кара да се отнасяме към човешките същества като към стока, Бог става един от нас, разкривайки ни безграничното достойнство на всяко едно човешко същество", каза папа Лъв XIV. "Където има място за човека, там има място и за Бог. Дори един обор може да стане по-свещен от храма".

Пред базиликата - на площад "Свети Петър" във Ватикана се събраха около 5000 души. Преди литургията 70-годишният папа излезе под поройния дъжд на площада, за да поздрави насъбралите се вярващи, предаде италианската новинарска агенция АНСА, добавяйки, че тази негова поява е била изненадваща.

Останалите отвън вярващи наблюдаваха богослужението на екрани.

"Благодаря ви, че дойдохте дори в дъжда! Най-добри пожелания на всички!", заяви папа Лъв XIV пред вярващите на площад "Свети Петър".

Снимки: БТА

Днес Светият отец ще отправи традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света").