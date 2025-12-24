2025 година се очертава като най-топлата в историята на Великобритания

Великобритания може да отчете най-топлата си година в историята на наблюденията, съобщават местните синоптици.

Според Британската метеорологична служба до момента средната годишна температура е 10,05 °C, което надвишава предишния рекорд от 10,03 °C, поставен през 2022 г. Прогнозата за застудяване около Коледа обаче означава, че окончателният резултат все още не е сигурен.

Ако рекордът бъде потвърден, 2025 г. ще бъде едва втората година, откакто се водят наблюдения, в която средната годишна температура надвишава 10 °C.

Четири от последните пет години ще попаднат в топ 5 на най-топлите от 1884 г. насам, като всички години от топ 10 са регистрирани през последните две десетилетия.

Нови рекорди за средната годишна температура във Великобритания са поставяни пет пъти през този век – през 2002 г., 2003 г., 2006 г., 2014 г. и 2022 г.