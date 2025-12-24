БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2025 година се очертава като най-топлата в историята на Великобритания

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Прогнозата за застудяване около Коледа обаче означава, че окончателният резултат все още не е сигурен

2025 очертава топлата година историята великобритания
Великобритания може да отчете най-топлата си година в историята на наблюденията, съобщават местните синоптици.

Според Британската метеорологична служба до момента средната годишна температура е 10,05 °C, което надвишава предишния рекорд от 10,03 °C, поставен през 2022 г. Прогнозата за застудяване около Коледа обаче означава, че окончателният резултат все още не е сигурен.

Ако рекордът бъде потвърден, 2025 г. ще бъде едва втората година, откакто се водят наблюдения, в която средната годишна температура надвишава 10 °C.

Четири от последните пет години ще попаднат в топ 5 на най-топлите от 1884 г. насам, като всички години от топ 10 са регистрирани през последните две десетилетия.

Нови рекорди за средната годишна температура във Великобритания са поставяни пет пъти през този век – през 2002 г., 2003 г., 2006 г., 2014 г. и 2022 г.

Майк Кендън, старши учен в Метеорологичната служба: "На този етап е по-вероятно 2025 г. да бъде потвърдена като най-топлата година, откакто се водят статистики във Великобритания. От гледна точка на климата живеем в изключителни времена. Промените, които наблюдаваме, са безпрецедентни за наблюденията, датиращи от XIX век."

#метеорологична служба #горещо време #рекордни температури #Великобритания

