Директорката на Лувъра в Париж подаде оставка

Директорката на Лувъра в Париж Лоранс де Кар подаде оставка след дръзкия обир през октомври миналата година на бижута на стойност около 88 млн. евро, съобщи ДПА.

Елисейският дворец потвърди, че директорката на музея Лоранс де Кар е подала оставка и френският президент Еманюел Макрон я е приел.

Грандиозният обир на скъпоценности беше извършен посред бял ден. Откраднатите бижута са били с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи.