БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Директорката на Лувъра в Париж подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
директорката лувъра париж подаде оставка
Снимка: БТА
Слушай новината

Директорката на Лувъра в Париж Лоранс де Кар подаде оставка след дръзкия обир през октомври миналата година на бижута на стойност около 88 млн. евро, съобщи ДПА.

Елисейският дворец потвърди, че директорката на музея Лоранс де Кар е подала оставка и френският президент Еманюел Макрон я е приел.

Грандиозният обир на скъпоценности беше извършен посред бял ден. Откраднатите бижута са били с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи.

#обирът в Лувъра #обир в Лувъра #лувъра #подадена оставка

Последвайте ни

ТОП 24

"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
1
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
2
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
4
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
5
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
6
Йордан Йовчев - властелинът на халките

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европа

Годишнината от войната: Русия с обвинения към Украйна за саботаж на мирния процес
Годишнината от войната: Русия с обвинения към Украйна за саботаж на мирния процес
Евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управители Евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управители
Чете се за: 00:55 мин.
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък 4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
Чете се за: 05:45 мин.
Видеоконферентна среща на лидерите на "Коалиция на желаещите" се проведе днес в Киев Видеоконферентна среща на лидерите на "Коалиция на желаещите" се проведе днес в Киев
Чете се за: 02:37 мин.
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия
Чете се за: 02:42 мин.
4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината 4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък 4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия
Чете се за: 02:42 мин.
По света
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ