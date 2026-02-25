БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кралят на Норвегия Харалд V е приет в болница на испанския остров Тенерифе

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
По света
кралят норвегия харалд приет болница испанския остров тенерифе
Снимка: БТА/Архив
Кралят на Норвегия Харалд V беше приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс.

Кралят, който е на частна почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, каза норвежкият кралски двор. Личният лекар на краля ще пътува до Тенерифе, за да съдейства на местните здравни служби, добави ведомството.

89-годишният Харалд е най-възрастният монарх в Европа и е церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 година.

"Пожелавам на нашия крал бързо възстановяване", заяви премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката обществена телевизия.

Харалд беше хоспитализиран през 2024 г. поради инфекция по време на почивка в Малайзия и му беше поставен временен пейсмейкър в местна болница. По-късно той беше прехвърлен в Норвегия, където му беше имплантирано постоянно устройство.

#остров Тенерифе #крал Харалд Пети #хоспитализация #Норвегия

