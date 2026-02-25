Кралят на Норвегия Харалд V е приет в болница на испанския остров Тенерифе

Кралят на Норвегия Харалд V беше приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс.

Кралят, който е на частна почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, каза норвежкият кралски двор. Личният лекар на краля ще пътува до Тенерифе, за да съдейства на местните здравни служби, добави ведомството.

89-годишният Харалд е най-възрастният монарх в Европа и е церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 година.

"Пожелавам на нашия крал бързо възстановяване", заяви премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката обществена телевизия.

Харалд беше хоспитализиран през 2024 г. поради инфекция по време на почивка в Малайзия и му беше поставен временен пейсмейкър в местна болница. По-късно той беше прехвърлен в Норвегия, където му беше имплантирано постоянно устройство.