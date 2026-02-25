БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

След оставката в Лувъра: Директорът на двореца Версай поема управлението на музея

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:47 мин.
По света
оставката лувъра директорът двореца версай поема управлението музея
Снимка: БГНЕС
Президентът на френския дворец Версай се очаква да поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Карс, съобщи информиран източник пред АФП.

Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес. Той ще бъде натоварен със задачата да "осигури сигурността" и да "модернизира" най-посещавания музей в света.

На 24 февруари Де Карс изпрати оставката си на президента Еманюел Макрон, която беше приета, след поредица от скандали, включително дръзкия обир на бижута посред бял ден.

