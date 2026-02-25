След оставката в Лувъра: Директорът на двореца Версай поема управлението на музея

Президентът на френския дворец Версай се очаква да поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Карс, съобщи информиран източник пред АФП.

Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес. Той ще бъде натоварен със задачата да "осигури сигурността" и да "модернизира" най-посещавания музей в света.

На 24 февруари Де Карс изпрати оставката си на президента Еманюел Макрон, която беше приета, след поредица от скандали, включително дръзкия обир на бижута посред бял ден.