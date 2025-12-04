БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Облачно и дъждовно време през следващите дни

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
В четири области е обявен жълт код за значителни валежи в петък

Снимка: илюстративна
През следващото денонощие в цялата страна ще бъде облачно, а на много места в западната половина от страната ще бъде с валежи от дъжд. Предупреждение от първа степен, код жълто, за значителни количества е обявено в областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 4° и 9°, в София - около 6°, на морския бряг - около 12-13°, а максималните ще са в интервала от 8° до 13°, в София - около 9°. Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони и по Черноморието - временно силен източен вятър.

И на морския бряг ще бъде облачно, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат около 14°-15°.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа силен, по високите части - бурен югоизточен вятър. Ще вали в масивите от западната половина от страната, като граница между сняг и дъжд ще се спусне до около 1600 метра.

В Европа ще вали в много райони, все още предимно дъжд. Интензивни валежи се очакват утре във Великобритания, в Западна Франция, както и в Португалия, където ще остане топло за сезона, с най-високите температури в Европа. Код жълто и код оранжево за значителни по количество валежи, е обявен за пореден ден на Апенините и почти навсякъде на Балканите.

А в южната ни съседка Гърция предупреждението е от най-високата, трета степен, код червено, за проливни валежи и мощна гръмотевична дейност.

В събота валежите у нас ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Ще остане ветровито, особено по Черноморието, където ще духа силен североизточен вятър. В неделя вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони, но ще се задържи облачно. През първите дни от новата седмица ще има променлива облачност, в много райони – и мъгли. Минималните температури ще продължат да се понижават, но максималните бавно ще се повишават.

#облачно и дъждовно #жълт код за валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Времето остава облачно и мъгливо
Времето остава облачно и мъгливо
Опасност от наводнения в близките дни Опасност от наводнения в близките дни
Чете се за: 02:55 мин.
Минималните температури утре ще са между 2° и 7° Минималните температури утре ще са между 2° и 7°
Чете се за: 02:27 мин.
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
Слабо затопляне в близките дни, ще има и валежи Слабо затопляне в близките дни, ще има и валежи
Чете се за: 02:25 мин.
Температурите в следващите дни бавно ще се повишават Температурите в следващите дни бавно ще се повишават
Чете се за: 02:15 мин.

След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
