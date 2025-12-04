БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Според магистратите има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването, ако им бъде наложена по-лека мярка

прокуратурата иска постоянен арест служител bdquoземеделиеldquo хванат подкуп
Слушай новината

Софийският апелативен съд остави в ареста петима задържани по делото "Исторически парк". Причината - има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването, ако бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Един от обвиняемите е освободен без мярка, тъй като срещу него липсват доказателства. На друг беше наложена гаранция 20 хиляди лева.Те са обвинени в корупция, пране на пари и имотни измами за милиони левове.

На днешното заседание бе поискана експертиза за здравословното състояние на един от задържаните, което не бе уважено. Съдът не уважи и желанието на защитата делото да бъде гледано във Варна.

Според защитата няма доказателства обвиняемите да са част от организирана престъпна група. Те се познавали, тъй като са работили заедно. Ставало въпрос за частноправни отношения по бизнес проект, който не е осъществен по обективни причини, например войната в Украйна.

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата. Два часа преди гледането на мярката протестиращите пред съдебната палата се преместиха пред залата. Там се стигна до конфликт с автора на филма за "Исторически парк" Любомир Жечев. Те го заобиколиха и се опитваха да му попречат да снима. При опит да влезе в залата Жечев отново бе дърпан и блъскан. В крайна сметка полицията го изведе от сградата.

В декларация внесена вчера в парламента от Партия „Величие“ изразява своята категорична позиция срещу продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея.

Според защитата става въпрос за политически процес и опит за натиск върху Ивелин Михайлов.

По темата работиха Т.Игнатов , М. Димитрова.

#дело "Исторически парк" #"Величие"

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Отиде си поетът Найден Вълчев
3
Отиде си поетът Найден Вълчев
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
4
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
5
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
6
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
4
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
6
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...

Още от: У нас

Диск за меломани: Известното сопрано Красимира Стоянова издае арии на Моцарт
Диск за меломани: Известното сопрано Красимира Стоянова издае арии на Моцарт
Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки външните и вътрешни шокове Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки външните и вътрешни шокове
Чете се за: 01:35 мин.
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние
Чете се за: 05:40 мин.
Президентът се срещна с посланиците от ЕС Президентът се срещна с посланиците от ЕС
Чете се за: 00:35 мин.
Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за оставка Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за оставка
Чете се за: 02:07 мин.
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
Чете се за: 09:42 мин.

Водещи новини

След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ