Договор за милиони гривни: Какво се случва с младите доброволци в Украйна?

Девет месеца украинската армия е подпомагана от младежи на възраст между 18 и 24 години. Това са дороволците, които отиват на фронта, срещу възнаграждение от милиони гривни. Успешен ли е обаче, проектът - екип на Ройтерс провери съдбата на 11 души, които от пролетта действат като доброволци.

Войната ги превърна от деца в мъже. Доброволците в украинската армия. На възраст между 18 и 24 години са. Пораснали предсрочно, на фронта. Преди да стане доброволец, 20-годишният Павло дръзнал да мечтае - за хубав живот, за хубаво жилище за него, съпругата му и дъщеричката им.

Доброволците получават 2900 долара на месец, при средна заплата за Украйна малко над 500 долара. Имат и бонус от 24 хиляди долара, безлихвена ипотека, а след изтичане на едногодишния договор вече не подлежат на мобилизация. Но за 3 месеца мечтите на Павло били разбити напълно.

Павло: "Паднах в дупка. Над мен започнаха да летят 120-милиметрови снаряди. Имах късмет, че паднах в дупката. Целият бях покрит с пръст."

Павло оцелял по чудо. Украински войник успял да свали вражески дрон, преди той да порази укритието на младия мъж. Павло, обаче, бил тежко прострелян в краката:

"Не се страхувах от смъртта. Страхувах се, че може никога повече да не видя жена си и детето си. Че дъщеря ми няма да има спомени с мен."

В тренировъчния лагер Павло бил с още 10 души. Никой от неговите "братя по оръжие" вече не е на фронта. Четирима са ранени, двама са се отлъчили, един е болен, друг се е самоубил, а трима са в неизвестност. Сред новобранците в неизвестност е и Евгений. Сестра му продължава да го издирва.

Павло продължава да се среща с ранените от групата:

"Да, поддържаме връзка. Бях в една и съща болница с Костик. Ходих да го видя с инвалидната количка. Той е като старец, има шевове навсякъде. Като двама инвалиди сме на възраст между 18 и 24 години."

Павло вече не мечтае. Не мисли и за бъдещото. Трудно спи. Има кошмари. Кошмар е и животът му, както на много младежи, които войната превърна в мъже.