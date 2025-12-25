БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рждество Христово

Диана Симеонова
По света
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рждество Христово
Милиони вярващи по света посрещнаха Рождество Христово. След две години война в Газа, коледният дух се завърна във Витлеем, на окупирания Западен бряг. Латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала води литургията в църквата "Света Екатерина" в града, който се смята за родно място на Исус Христос. Хиляди вярващи от целия свят се стекоха и на първите коледни литургии на папа Лъв XIV в базиликата "Свети Петър" в Рим. В ранния следобед Папата ще отправи и традиционното си коледно послание и благословия "Урби ет Орби", към града и към света.

Коледното дърво, музиката и празничното настроение се завърнаха на площад "Мангър" във Витлеем за пръв път от 2022 г. В полунощ, латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала оглави коледната литургия в църквата "Света Екатерина" и отправи послaние към вярващите за мир, надежда и обновление. Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят Витлеем за Коледа, след рязък спад в броя на туристите заради войната в Газа.

Алис Кайси, палестинка: "Нашият град Витлеем, родното място на Христос, е символ на издръжливост, живот и мир. И се надявам, че целият свят ще го посети."

Във Ватикана папа Лъв XIV оглави първата си литургия в деня на тържеството на Рождество Христово. В ранния следобед папата ще отправи и традиционното си коледно послание и благословия "Урби ет орби" - "Към града и към света".

В традиционната литургия за Бъдни вечер в базиликата "Свети Петър" главата на Римокатолическата църква каза, че историята на раждането на Исус Христос в обор, защото родителите му не са намерили хан, в който да отседнат, трябва да напомня на християните, че днес да откажеш помощ на беден или на непознат означава да отречеш самия Господ.

Папа Лъв XIV: "На земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Не е възможно да приемем единия, а да отхвърлим другия. Където има място за човека, има място и за Бог. Тогава дори една обор може да стане по-свещен от храм."

Снимки: БТА

Преди литургията 70-годишният папа излезе под поройния дъжд на площад "Свети Петър", за да поздрави събралите се вярващи, които наблюдаваха богослужението на гигантски екрани. Той им благодари, че са дошли дори и в дъжда и им отправи най-добри пожелания.

