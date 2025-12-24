БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел обвини Хамас, че нарушава примирието в Газа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
Израел обвини Хамас, че нарушава примирието в Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини днес Хамас в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като офицер от армията беше ранен от взривно устройство в Рафах, и обеща ответни действия, предаде Ройтерс.

В изявление от кабинета на премиера се посочва, че Хамас трябва да спазва изцяло споразумението от октомври, като се отбелязва, че то предвижда отстраняването на радикалната групировка от властта в Газа, както и демилитаризация и дерадикализация на територията.

"Израел ще отговори по съответния начин", се добавя в изявлението.

По-рано израелската армия съобщи, че срещу военен автомобил в района на Рафах, в най-южната част на Газа, е било използвано взривно устройство и че един офицер е бил леко ранен.

Насилието в ивицата затихна, но не е спряло, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври, а страните редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, отбелязва Ройтерс.

Министерството на здравеопазването в Газа твърди, че Израел е убил повече от 400 души в тази територията, откакто примирието е влязло в сила.

План от 20 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп през септември, призова за първоначално примирие, последвано от стъпки към по-широк мир.

В крайна сметка той призовава Хамас да се разоръжи и да няма управленска роля в Газа, а Израел да се изтегли от територията, която е в руини след две години война.

Страните в конфликта не са се съгласили напълно с всичко в плана, отбелязва Ройтерс.

Хамас заяви, че ще предаде оръжията си само ако бъде създадена палестинска държава.

#нарушване на примирието #Израел срещу Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
1
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
2
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
Трима души загинаха при експлозия в Москва
3
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
4
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
5
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в Австрия
6
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в...

Най-четени

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
2
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
3
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
4
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
5
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
6
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни

Още от: Близък изток

Витлеем в очакване на Рождество Христово
Витлеем в очакване на Рождество Христово
В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата криза В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата криза
Чете се за: 02:15 мин.
САЩ нанесоха удари в Сирия САЩ нанесоха удари в Сирия
Чете се за: 00:42 мин.
Масова сватба в Газа: 200 булки и младоженци се ожениха сред руини Масова сватба в Газа: 200 булки и младоженци се ожениха сред руини
Чете се за: 00:30 мин.
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.
Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл" Ройтерс: Саудитска компания влиза в надпреварата за чуждестранните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ