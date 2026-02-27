БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възможна ли е сделка: САЩ и Иран продължават преговорите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Разговорите между Съединените щати и Иран ще продължат следващия понеделник, съобщи иранският външен министър Абас Арагчи.

Той отбялаза, че е постигнат напредък в третия ден от преговори, който се проведе вчера в Женева и следващата седмица ще се водят технически разговори.

Очаква се тогава да бъдат обсъдени детайлите по евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран. Арачги определи вчерашните разговори в Женева като "най-добрите досега".

Преговорите се водят на фона на най-голямото струпване на американски сили в Близкия изток от войната в Ирак през 2003 година.

#САЩ #Иран #преговори

