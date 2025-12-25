Израел започва разследване под контрола на правителството за атаката на Хамас

Израелският парламент даде първоначалната зелена светлина за разследване под контрола на правителството за това как е допуснато нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., довело до двугодишната война в Ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Семействата на жертвите - близо 1200 по данни на Израел, настояваха за независима разследваща комисия. Премиерът Бенямин Нетаняху се противопостави на призивите за формирането на независима комисия, която да разследва пропуските на израелското разузнаване, и отказа да поеме отговорност за нахлуването на ислямистките бойци, припомня Ройтерс.

Управляващата коалиция на Нетаняху гласува вчера в полза на законопроект, който предоставя на депутатите от Кнесета правомощието да избират членове на разследващата комисия и дава на кабинета правото да определя мандата ѝ.

Опонентите на министър-председателя твърдят, че тази стъпка заобикаля израелския Закон за комисиите за разследване от 1968 г., съгласно който председателят на Върховния съд назначава "независима комисия за разследване на големи правителствени провали" като тези, който предшестваха войната Йом Кипур през 1973 г., посочва Ройтерс.

"Това е бедствен ден за всички нас", заяви пред депутатите Еял Ешел, който загуби дъщеря си Рони, когато бойци на Хамас превзеха военното поделение, където тя служеше. "Справедливостта трябва да възтържествува", каза той в Кнесета преди гласуването.