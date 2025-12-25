БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел започва разследване под контрола на правителството за атаката на Хамас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази

Депутати и министри ще контролират комисията, която да разследва атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г.

Слушай новината

Израелският парламент даде първоначалната зелена светлина за разследване под контрола на правителството за това как е допуснато нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., довело до двугодишната война в Ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Семействата на жертвите - близо 1200 по данни на Израел, настояваха за независима разследваща комисия. Премиерът Бенямин Нетаняху се противопостави на призивите за формирането на независима комисия, която да разследва пропуските на израелското разузнаване, и отказа да поеме отговорност за нахлуването на ислямистките бойци, припомня Ройтерс.

Управляващата коалиция на Нетаняху гласува вчера в полза на законопроект, който предоставя на депутатите от Кнесета правомощието да избират членове на разследващата комисия и дава на кабинета правото да определя мандата ѝ.

Опонентите на министър-председателя твърдят, че тази стъпка заобикаля израелския Закон за комисиите за разследване от 1968 г., съгласно който председателят на Върховния съд назначава "независима комисия за разследване на големи правителствени провали" като тези, който предшестваха войната Йом Кипур през 1973 г., посочва Ройтерс.

"Това е бедствен ден за всички нас", заяви пред депутатите Еял Ешел, който загуби дъщеря си Рони, когато бойци на Хамас превзеха военното поделение, където тя служеше. "Справедливостта трябва да възтържествува", каза той в Кнесета преди гласуването.
#нападение на Хамас #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
1
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
2
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Новата версия на мирния план за Украйна
3
Новата версия на мирния план за Украйна
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
4
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
5
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Близък изток

Израел обвини Хамас, че нарушава примирието в Газа
Израел обвини Хамас, че нарушава примирието в Газа
Витлеем в очакване на Рождество Христово Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата криза В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата криза
Чете се за: 02:15 мин.
САЩ нанесоха удари в Сирия САЩ нанесоха удари в Сирия
Чете се за: 00:42 мин.
Масова сватба в Газа: 200 булки и младоженци се ожениха сред руини Масова сватба в Газа: 200 булки и младоженци се ожениха сред руини
Чете се за: 00:30 мин.
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в проповедта на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Калифорния
Чете се за: 00:35 мин.
По света
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ