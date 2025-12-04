Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки външните и вътрешни шокове

Българската икономика показа устойчиви резултати в среда на вътрешнополитически турбуленции и външни шокове. Това коментира управителят на БНБ Димитър Радев. Според него икономическият растеж на страната е над средния за ЕС, а инфлацията се нормализира и се доближава до тази в еврозоната.



Банковият сектор остава стабилен, със силна ликвидност и висока капитализация, заяви управителят на БНБ и подчерта, че високите резултати се дължат на усилията на българския бизнес. Радев присъства на събитие на Асоциацията на банките, която се организира по повод деня на банкера.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Присъединяването към еврозоната е стратегически актив с огромен потенциал за ускорено модернизиране на икономиката за подкрепа на инвестициите за повишаване на устойчивостта на страната при днешните глобални рискове и геополитическа несигурност да използваме този потенциал е необходимо да имаме предвидима политическа среда."

Илиана Йотова, вицепрезидент на Р. България: "Ако днес някой може да каже, че ние сме готови за въвеждането на еврото, то това са българските банки."

Петя Димитрова, председател на Асоциацията на българските банки: " Банките в България ще влчзат с над 107 милиарда евра активи, с кредитен портфел на 62 милиарда евра и с депозити над 83 милиарда евра."