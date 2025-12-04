БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Запази

Данните бяха изнесени от Министерството на енергетиката

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Две тежки аварии оставиха без парно и топла вода части от центъра на София. Без топлоподаване останаха и болниците "Света Екатерина", Александровска и "Майчин дом". Очаква се топлоснабдяването да бъде възстановено до утре сутринта в 10:00 часа, увериха от "Топлофикация София". От енергийното министерство днес изнесоха данни, според които състоянието на топлопреносната мрежа е лошо в цялата страна. В София има и критични участъци заради ниското ниво на инвестиции.

Топлофикациите у нас изостават и не могат да осигурят необходимия конфорт на клиентите си, показват данните на енергийното министерство.

Иван Маринов, директор на дирекция в Министерство на енергетиката: "Топлофикационният сектор в цялата палитра на енергетиката е най-нереформираният сектор в България. За съжаление това, което виждаме като техническо състояние е не онова, което отговаря на условието 21 век.

Като пример Маринов посочи столичното парно, което прави много малко инвестиции в подмяна на мрежата си.

Иван Маринов, директор на дирекция в Министерство на енергетиката: "Това, което виждаме на места, е че тези инвестиции са много трудни особено за град като София дотолкова, че попадаме в спиралата на огромна задлъжнялост, около 1,3 млрд. лева са текущите просрочени задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз".

За БНТ от дружеството допълниха, че имат още близо 790 млн. лева дълг към Българския енергиен холдинг и така общата задлъжнялост достига до близо 2,2 млрд. лева. Въпреки това ще бъдат подменени 35 километра топлопроводи до края на годината. Общата дължина на мрежата в София е 2000 км. Според енергийното министерство обаче, това е крайно недостатъчно, за да се гарантира безпроблемната доставка на топлинна енергия. Последният пример е от днес и двете тежки аварии, които ще оставят част от София без топла вода и парно за близо 24 часа.

Иван Маринов, директор на дирекция в Министерство на енергетиката: "Над 55-60% от топлопреносната мрежа в България е над 30 години. Опитвам се и се моля да е грешна информацията, която получихме за есенно-зимната подготовка от "Топлофикация Враца", в която се оказва, че над 90% от топлопреносната мрежа е над 30-годишна възраст."

Други две големи топлофикации са в Пловдив и Варна.

Ангел Киров, "ЕВН Топлофикация" - Пловдив: "Нашите планове са до 2050 година да успеем по-голяма част от тази мрежа да я обновим. Става въпрос за 150 километра.

Денислав Денчев, изп. директор на "Веолия Енерджи" - Варна: "При нас около 40% от мрежата е изцяло реновирана, това е един от най-трудните моменти, защото е свързан с финансови ресурси. Трудно е, но се борим."

Освен подмяната на мрежата, тази година предизвикателство пред отоплителния сезон е и изчисляването на сметките, след като окончателно съдът отмени формулата за дялово разпределение.

Кремен Георигев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "В момента най-сериозният проблем, който виси все още е начина на определяне на количеството енергия отделяно от сградната инсталация. това наистина е проблем, защото на практика няма как това да се измери."

Все още не е ясно кога ще бъде готова новата формула.

Иван Маринов, директор на дирекция в Министерство на енергетиката: "Към настоящият момент това разпределение е прогнозно, прогнозно на база миналогодишното потребление. Има съответно един корекционен коефициент, който посочва как се отразява потреблението на миналата спрямо сегашната година. Факт е, че потърпевши към настоящия момент са лицата, които са избрали реално месечно потребление, защото и на тях трябва да се направи прогнозно потребление докато не се намери устойчив начин."

Топлинните счетоводители отбелязват и още един пропуск. До 1 януари 2027 г. всички уреди за измерване на топлинната енергия трябва да бъдат с дистанционен отчет, но няма достатъчно информация за клиентите и за самите дружества.

Боряна Колева, Асоциация на фирмите за дялово разпределение: "Нито те нито ние не знаем след това какво става - какви са санкциите, има ли такива, това все още е бял лист."

Според фирмите за дялово разпределение най-честният начин за изчисляване на сметките е ежемесечния отчет.

снимки: БТА

#Асоциация на топлофикационните дружества #Министерство на енергетиката #"Топлофикация София" #топлоподаване #топлопреносна мрежа #новини в Метрото

Последвайте ни

