Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за оставка

Протести в много градове на страната имаше и тази вечер - с искане за оствка на правителството и достойни доходи.



В София протестът беше на гражданско сдружение БОЕЦ, които се събраха до сградата на МВР. Недоволството е насочено към вътрешния министър Даниел Митов, заради реакцията на полицията в понеделник по време на протеста и това, че са оставили да има провокации.

Протестиращите настояха и за оставката на цялото правителство. От трибуната думата взе и родител на един от задържаните, като сподели,че синът му е станал обект на насилие в РПУ-то. По време на протеста се изказаха и студенти, които поискаха оставката на кабинета и реформа.



Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната.



Оставката на правителството поискаха и в Пловдив. Сред протестиращите бяха и представители на политическа партия „Възраждане“.





И Бургас демонстрираха разочарованието си от управляващите. По думите на протестиращите голямата инфлация, несправянето с водната криза и желанието на много млади хора на напуснат страната са сред най-сериозните проблеми.



Във Варна също имаше протест. Той беше организиран през социалните мрежи. За него обаче нямаше подадена официална информация в Областната дирекция на полицията. Недоволните се събраха до сградата на Съдебната палата, скандирайки "Оставка" и "Искаме си лева".



В Смолян протестът също организиран от активисти на партия Възраждане. И там се чуха възгласи "Оставка". Протестиращите минаха в шествие по пешеходната зона на града, а след това, съпроводени от полицейски коли, преминаха по централния булевард България, като блокираха за кратко движението.