ИЗВЕСТИЯ

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за оставка

Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В София протестът беше на гражданско сдружение БОЕЦ, които се събраха до сградата на МВР

антиправителствени протести хората отново излязоха искане оставка
Протести в много градове на страната имаше и тази вечер - с искане за оствка на правителството и достойни доходи.

В София протестът беше на гражданско сдружение БОЕЦ, които се събраха до сградата на МВР. Недоволството е насочено към вътрешния министър Даниел Митов, заради реакцията на полицията в понеделник по време на протеста и това, че са оставили да има провокации.

Протестиращите настояха и за оставката на цялото правителство. От трибуната думата взе и родител на един от задържаните, като сподели,че синът му е станал обект на насилие в РПУ-то. По време на протеста се изказаха и студенти, които поискаха оставката на кабинета и реформа.

Протест се проведе и в Хасково. Стотици поискаха оставка на правителството. Хората се обявиха и за по-високи доходи. Заплатите в региона са сред най-ниските в страната.


Оставката на правителството поискаха и в Пловдив. Сред протестиращите бяха и представители на политическа партия „Възраждане“.



И Бургас демонстрираха разочарованието си от управляващите. По думите на протестиращите голямата инфлация, несправянето с водната криза и желанието на много млади хора на напуснат страната са сред най-сериозните проблеми.


Във Варна също имаше протест. Той беше организиран през социалните мрежи. За него обаче нямаше подадена официална информация в Областната дирекция на полицията. Недоволните се събраха до сградата на Съдебната палата, скандирайки "Оставка" и "Искаме си лева".


В Смолян протестът също организиран от активисти на партия Възраждане. И там се чуха възгласи "Оставка". Протестиращите минаха в шествие по пешеходната зона на града, а след това, съпроводени от полицейски коли, преминаха по централния булевард България, като блокираха за кратко движението.

