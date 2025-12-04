След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка

Първа поява на вътрешния министър Даниел Митов след погрома, последвал протеста в понеделник вечерта. Митов се яви на изслушване пред депутатите в парламента. Той защити действията на МВР и обясни, че няма за какво да подава оставка. Според него организаторите на протеста са виновни за вандализма и провокациите. Митов подчерта, че събитието е било разрешено единствено като статичен протест, а шествие из града не е било съгласувано със Столична община. Министърът уточни още, че няма нито един тежко пострадал протестиращ, вследствие на полицейски действия.

Изслушването на вътрешният министър Даниел Митов и професионалното ръководствно беше по искане на ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: "Защо не пресякохте идването на провокаторите? Защо не ги спряхте още при стадиона, от където част от тях идваха? Има и видео как група провокатори се влива в протеста на фона на патрулен автомобил с включени сигнални лампи. Имаше ли съзнателно бездействие на полицията? Много са индикациите, че ексцесиите бяха инсценирани и то с помощта на МВР. В чия полза е било всичко това? Много скоро, след като провокаторите се развихриха - Делян Пеевски излезе с позиция, осъждаща протеста заради провокациите и хвърли вината върху своите опоненти. Такива провокации бяха единственият начин да се заглуши основно послание на протеста, че 100 000 души викаха "оставка" на представителство."

Даниел Митов подробно изброи действията на полицията, за да обезпечи протеста, но отбеляза.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "В 20.20 часа Кирил Петков призовава протестиращите за шествие до централата на "ДПС-Ново начало" и централата на ГЕРБ. При този призив на място е проведена нова среща с организатора, който е предупреден, че ако това се осъществи, може да се стигне до ескалация на напрежението. Повтарям - такова шествие не е съгласувано от СО. Към 20.30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков". Обръщам внимание, че шествието не е регламентирано и не е съгласувано от СО."

Гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: "Сградата на централата на "ДПС-Ново начало" беше охранявана с един взвод високо оборудвани полицейски служители от Специализирани полицейски сили. Шествието, съпроводено от наши полицейски служители, беше неотлъчно следено както от охранителни работници, така и от оперативни такива, които филмираха - заснемаха всяко едно действие, което представлява грубо нарушение на обществения ред. Когато ескалира напрежението, първоначално пред централата на ДПС, МВР не можеше по никакъв начин да предприеме действия по извеждане на агресивни лица от мирната тълпа, без да пострадат мирно протестиращи граждани."

Ивайло Мирчев поиска да представят видео, в което се вижда, че той и хора от организаторите са се опитвали да отстранят от протеста провокатори. Рая Назарян отговори, че тове е трябвало да бъде уточнено вчера, за да предоставят необходимите технически средства и отказа.

Павела Митова, ПГ на ИТН: "Сред организаторите на групите от агресивно протестиращи имаше ли тартори, които са тясно свързани с определени политически партии и са известни на полицията от преходни подобни прояви?"

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "На площада сред тарторите на агресивни групи от по 30-40 души, доколкото знам са установени лица, познати на полицията от предишни протести свързани с определени политически формации. Първият е с инициали Й. М. - на последните избори - водач на листата на "Величие" в Пазарджик. А другият е лице с инициали Й. С., познат на полицията от протестни прояви на партия МЕЧ."

Радостин Василев отрече, да има такъв човек в техните редици и от МЕЧ отново поискаха оставката.

Христо Растешки - ПГ на МЕЧ: "Господин Митов, искам да ми отговорите - ще подавате ли оставка или ще изчакате тези 100 000 човека да нахлуят във вашия кабинет и да ви изритат оттам." Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Оставка може да има тогава, когато се е случило нещо, което да е предизвикало масово пострадали хора или да има дебат дали полицията е употребила прекомерно сила и полицейско насилие. Най-важното е, че въпросният протест не завърши с насилие и с окървавяване, което беше целта на въпросните провокатори."

Даниел Митов отговори още, че баретите не са били вдигани в бойна готовност, отпуските на полицаите не са били прекъсвани, а водното оръдие не е било подготвяно, тъй като това не се прави в студено време. Според главен комисар Николов агресивните прояви от определени хора са имали за цел провокация срещу полицията, а това е било предварително организирано.

След близо пет часа изслушване особена промяна в позицията на отделните парламентарните групи нямаше.

Тома Биков - ПГ на ГЕРБ - СДС: "Тук се чу една парадоксална теза, а тя е че управлението цели да ескалира протест, който е насочен срещу него. Няма управление, което да желае напрежението на обществото да ескалира срещу него." Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: "Никой не беше профилактирал провокаторите и е имало явен сценарий, заедно с уникалното безпрецедентно спиране на тока, точно по маршрута на протестиращите, този протест да бъде опорочен. Г-н министър, подайте оставка, за да станете известни не просто като човека с елек под сакото и лекета в душата." Петър Петров - ПГ на "Възраждане": "Преобладавали са бездействията от страна на ръководството на ведомството, повече са бездействията, а именно организацията и анализа по отношение на такова мероприятие не са били на ниво."

Калин Стоянов - ПГ на "ДПС - Ново начало": "ПП-ДБ питат защо си с шапка, защо си без шапка. Защо полицията не се е намесила, когато се намеси. Защо, когато не се е намеси - се е намесила." Драгомир Стойнев - председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": "Разбирам колегите от ПП-ДБ, те виждат протеста като влак, в който да се качат. Разбирам, че ще се опитат да управляват влака, да употребят тази енергия партийно и субективно." Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "За първи път полицията не би. Да, това е факт. полицията не ги би на улицата и слава Богу. Иначе тука сега щеше да има майка му разплакана, сестра му разплакана, а той горкият с бомбичките ударил само 5 полицая, а те видите ли какво му направили." Николай Радулов - ПГ на МЕЧ: "Да, този протест мина без окървавяване, но фактите не са това, което казва министърът, фактите са това, което всички видяхме, фактите са това, което са заснети от стотици телефони."

В заключение министър Митов отбеляза, че още преди протеста в публичното пространство се е насаждала тревога у хората за провокации, затова е предупредил полицията да се гарантира здравето на протестиращите и да не се допуска ескалация, която после да бъде представяне като полицейско насилие.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Поздравявам колегите за достойно изпълнените задачи, никой не си изпусна нервите, служителите действаха хладнокръвно, пропорционално, без да използват непропорционална сила, въпреки обидите, заплахите и летящите опасни предмети. За нас беше много по-важно да няма пострадали мирни протестиращи."

Това, че няма нито един пострадал означава, че полицията си е свършила работата, заяви Даниел Митов .