Четирима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста

Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Младежите са обвинени, че по време на протеста са мятали стъклени бутилки и пиратки по полицаите

Четирима от задържаните по време на протеста на 1 декември остават за постоянно в ареста, реши Софийският районен съд.

Това са Жулиен Желязков от Сливен, и Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков и Мартин Иванов от столичния квартал "Люлин". Последните двама не са осъждани. Жулиен е осъждан, а Кристиян двукратно.

Районната прокуратура намира и четиримата за обществено опасни. Като има опасност да извършат нови престъпления.

Младежите са обвинени, че по време на протеста са мятали стъклени бутилки и пиратки по полицаите, охраняващи протеста.

Четиримата поискаха по леки мерки, а защитата пледираше, че няма достатъчно доказателства, че именно те са извършили деянията.

Районният съд уважи искането на прокуратурата и остави и четиримата в ареста.

