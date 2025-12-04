Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София

Софийският районен съд гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в понеделник вечерта в центъра на столицата.

Синът на Атанас Бобоков – Божидар Бобоков, беше освободен от ареста с мярка "подписка". Освен него още един от задържаните е със същата мярка. След преценка на събраните до момента доказателства като са взети предвид добри характеристики, прокурори от Софийската районна прокуратура са наложили на трима обвиняеми мярка "парична гаранция".

За 5 лица прокуратурата внесе в Софийския районен съд искания за мярка "задържане под стража" заради извършени хулигански действия на 1 декември в центъра на София. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации, се посочва в съобщението на прокуратурата.